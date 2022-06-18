القصير: تبوير الأراضي الزراعية أحد أشكال التعدي ولا تهاون في التصدى له

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم جميع قيادات الوزارة وكذلك مديري مديريات الزراعة في المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وكذلك التشديد على تحرير محاضر لتبوير الاراضى.

القصير يوجه بالتصدي لتبوير الأراضي

وقال القصير إن تبوير الأراضي الزراعية هو أيضا أحد أشكال التعدي عليها ويجعلها غير منتجة وتفقد وظيفتها الاقتصادية، موكدًا أنه يمنع تمامًا أى تبوير لأى أرض تحت أى مسمى وتحرر محاضر وتزرع فورًا والمسئولية والمتابعة تقع على عاتق الإدارات الزراعية في المحافظات.

حصر دقيق للمحاصيل الاستيراتيجية المنزرعة

وزير الزراعة وجه أيضا مديري مديريات الزراعة بإجراء الحصر الدقيق للمحاصيل الاستيراتيجية المنزرعة حاليًا مثل الذرة والأرز والقطن من على أرض الواقع حتى تكون البيانات دقيقة وبالتنسيق مع المحافظين والشئون الاقتصادية بالوزارة.

وطالب «القصير» مديري المديريات ومسئولي الزراعات التعاقدية بضرورة تشجيع المزراعين على زراعة محصول الذرة والأنضمام إلى منظومة الزراعة التعاقدية خاصة بعد أن تم تحديد سعر ضمان 6000 جنية للطن كحد أدنى على أن يكون الشراء بأعلى الاسعار أثناء الحصاد وإذا كان في مصلحة المزارعين.

أكد الوزير أن ذلك يأتي في إطار لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي اطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الخميس الماضي بحضور وزيرى التنمية المحلية والزراعة حول التعديات على الاراضي الزراعية والتغييرات المكانية.