بعد واقعة «نيرة أشرف».. أورتيجا يقدم كليب توعوي للشباب

انتهى أورتيجا، أمس الأربعاء، من تصوير كليب جديد بعنوان «مدرسة الشيطان»، في ستوديو مصر بمنطقة الهرم.

ومن المقرر أن يقدم أورتيجا، موهبة شابة، خلال أحداث الكليب.

رسالة: كليب مدرسة الشيطان

وقال أورتيجا في تصريحات لـ«الوطن»: «الكليب توعوي، وبه رسالة للشباب ضد تعاطي المخدرات والأشياء الجديدة مثل الأيس والأستروكس وغيرها، والتي تفسد حياة الشباب».

وعن الأقاويل المنتشرة، إن قاتل نيرة كان يتعاطى مخدر الأستروكس، قال أورتيجا، إنه يقصد هذه النوعية من الشباب القادر على العطاء في المجتمع أن تجرى توعيته.

وأضاف أورتيجا أنه يستهدف الجمهور الذي يحب سماع الأغاني والموسيقى الخاصة بها، وموسيقى المهرجانات.

وأشار إلى أنه صور فيديو كليب للأغنية، وتدور أحداثه حول نصيحة لشاب من المدمنين أن يكف عن تناول الكحوليات، وإدمان جميع أنواع المخدرات، مؤكدا أنه سوف يتوب في نهاية الفيديو.

وعن تقديم رسالة في أغنيته الجديدة، فقال أورتيجا إنه دائما يقدم رسائل في أغانيه منذ ظهوره، ويحب أن يوعي جمهوره دائما من خلال الأغاني، خاصة أن الجمهور من الأطفال وفيما فوق الـ35 عاما.

حقيقة الصلح مع أوكا

ونوه أورتيجا إلى أن الرسائل بدأ بها مشواره الفني حتى في تعاونه مع زميله أوكا.

وبالحديث عن أوكا وإمكانية العودة، أكد أنهما أصدقاء للغاية، لكن من الصعب أن يعودا للغناء سويا، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يوزع له أغنية، لكن لن يغني معه في الوقت الحالي.