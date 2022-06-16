15 قناة عربية للأطفال أبرزها «مدرستنا».. تعرف عليها وعلى تردداتها

يحرص كثير من الآباء على وضع قنوات الأطفال على الريسيفر باستمرار حتى يتمكن أطفالهم من متابعة تلك القنوات، حيث يحرص الأطفال على قضاء أوقاتهم في مشاهدة الأفلام الكارتونية وأغاني الأطفال.

«ألوان» ترصد أبرز 15 قناة أطفال عربية تقدم محتوى كرتوني وأغاني للأطفال وأناشيد وبرامج للأطفال، وإليكم ترددات قنوات أطفال ومعلوماتها كما يلي:

قناة مدرستنا - المرحلة الابتدائية

تردد: 12303

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

قناة طيور بيبي

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

قناة طيور الجنة الجديدة

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة هدهد

التردد: 11641.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة سبونج بوب

التردد: 12500.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

قناة مودي كيدز

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

قناة ميكي كيدز الثانية

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

الاستقطاب: أفقي.

قناة ماجد

التردد: 12221.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

قناة ميكي الجديدة

التردد: 11528.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

قناة طه

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 56.

قناة أطفال ومواهب

التردد: 11353.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

قناة سمسم

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

قناة دودو كيدز

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

قناة MBC 3 للأطفال

التردد: 11475.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

قناة كوجي

التردد: 11636.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.