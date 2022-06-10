بريد الوطن .. المستريح.. بين الطمع وسوء التربية وضعف الإيمان

تُطالعنا الصحف والمواقع الإخبارية بين الفينة والأخرى بما يسمى «المستريح فلان»، وهذا المستريح وأمثاله يقومون بتجميع أموال الناس تحت زعم تشغيلها فى تجارة أو أشياء أخرى بأرباح خيالية! وآخر المستريحين ظهوراً كان منذ أيام فى مدينة إدفو بأسوان، حيث جمع عدد منهم نحو 2.5 مليار جنيه، ما بين فلوس كاش ومواشٍ. وكان أشهرهم المدعو مصطفى البنك «سائق توك توك»، واستغل هذا الشاب الصغير، 35 سنة، الأمراض المنتشرة فى عقول بعض الجهلاء وغير المستنيرين، وادعى أنه يقوم بتجميع هذه الأموال من الناس لتشغيلها بأمر من السيدة زينب، رضى الله عنها! وهذا والله قمة السفه والضلال المبين. ووظف هذا الشاب طمع البعض وسوء التربية عند البعض وضعف الإيمان عند البعض الآخر، وجمع ملايين الجنيهات وآلاف المواشى؛ حيث كان يشترى الماشية بضعف ثمنها، على أن يرد لك الفلوس مضاعفة بعد 3 أسابيع. وطبعاً بعد فترة وجيزة تبين أنه نصاب كأمثاله من السابقين، وللأسف، لا يتعظ الناس ولا يتعلمون، تم ذلك رغم علم الناس أنه لا توجد تجارة على وجه الأرض تمنح التاجر أضعاف رأس المال خلال أسابيع، وبعضهم يعلم تماماً أن الطريق الوحيد لذلك هو تجارة المخدرات أو الآثار. والسؤال: أين التعليم الجيد الذى ينير الطريق والعقول ويبعدها عن الضلال؟ أين الدين القويم الذى يحرم أكل الأموال الحرام؟ هل من إفاقة قبل فوات الأوان؟

أ.د. سعيد السيد عبدالغنى

أستاذ الفيزياء - كلية العلوم ببنها

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