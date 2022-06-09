محمود محيي الدين عن ظاهرة المستريح: «النصاب دايما محتاج طماع»

علق الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على أمر القبض على عدد من المستريحين في المحافظات، قائلا: «النصاب دايما محتاج لطماع، ومحتاج لمنظومة، ومحتاج مناخ يساعده في هذا الأمر، بمعنى أنه يعملها بشكل سريع، والنصاب بيكون أكثر ذكاء من المنصوب عليه، ويخترع أي حاجة».

شعارات دينية استخدمت في شركات توظيف الأموال

أضاف محمود محيي الدين، خلال لقاء ببرنامج «حديث العرب»، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية الكبيرة درية شرف الدين، اليوم، «في وقت من الأوقات أما كانت فيه شركات لتوظيف الأموال، كانت فيه شعارات دينية كثيرة مستخدمة».

وتابع: «وقت توظيف الأموال كان يقول فيه مشاكل في توافر الكراسات والكشاكيل، فعملوا مشروع للكراس والكشكول، دة كان واحد من المشاريع وقتها، وعملوا بعض الكتب التراثية، بسبب الإقبال الذي كان ولا يزال على الكتب الدينية أو التراثية، أو مشروع للديك والفرخة، مشروعات شكلها حلو لكنها شيء هامشي متواضع، لا يمثل طريق التمويل الهرمي».

وواصل: «نظام التمويل الهرمي بياخد المجموعة الأولى بتكون الطعم اللي بتجيب المجموعة اللي بعديها، واللي بيجي بعديها بيسدد للي قبله، واللي جاي بعدهم بيسدد للمجموعتين اللي قبلهم».

سبقنا زماننا في التعليم

ولفت أنه معجب بفكرة تسمية وزارة التربية والتعليم في الماضي بوزارة المعارف، قائلا: «كنا سابقين زماننا في هذا الشأن، وفيه تقرير أصدره البنك الدولي عن التعلم مدى الحياة وليس فقط التعليم، فالتعليم أحد مصادر التعلم، التعلم إنك تتعلم طول عمرك، لكن التعليم هو المنهجي المدرسي».

واستكمل: «المعارف تكون أكثر اتساعا وإعطاء الناس أدوات للتعرف على المعارف المختلفة، أفضل من التلقين، وبالتالي فكرة وجود هذا المسمى وقتها ليس بعبرة التسمية، ولكن بوجود إدراك أكبر بأهمية المعرفة».