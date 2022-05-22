باحث اقتصادي: الأموال التي يأخذها المستريح لن تعود

قال الباحث الاقتصادي محمد نجم إن الشخص الذي يريد فتح مشروع جديد يجب أن يكون لديه خبرة في الحياة، وكذلك معرفة معدلات النمو أو احتياجات الناس بشكل مبسط ولا يجب أن يكون خبيرا، لافتا إلى أن المستريح يجذب الآخرين من خلال إعطائهم أرباحا في أول فترة ثم الاختفاء بعد أن تكبر الدائرة، موضحا أن مستريح أسوان دخل للناس من مدخل حب آل البيت.

صعوبة استعادة الأموال من المستريح

وأضاف نجم خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم الأحد، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية القديرة سناء منصور، أن المستريح يحاول استغلال الدين لسرقة الأشخاص، مؤكدا أنه يصعب استعادة الأموال من المستريح لأن هذه قضايا احتيال وبدأت في ثمانينيات القرن الماضي، ولكن كان يمكن إعادة الأموال للناس لوجود أصول وشركات يمكن بيعها ثم تعويض الأشخاص الذين وضعوا أموالهم أو أجهزة الشركة ولكن حاليا المستريح لا يوفر شركة من أجل سرعة الهروب ومنع طرق الوصول إليه.

وقائع النصب مستمرة من 15 سنة

وأوضح الباحث الاقتصادي، أن وقائع النصب منذ 15 سنة مستمرة ولا توجد شركات يمكن أن يحصل منها الشخص على تعويض، وعند دخول المستريح السجن لا يوفر المال للأشخاص الذين أخذ منهم الأموال، متابعا: «مستريح أسوان خد 500 مليون جنيه والنيابة تلقت 3600 بلاغ وعدد المتهمين لحد دلوقتي 36 شخص، لازم نزود الوعي عند الناس ومترميش فلوس حتى لو أخوك، حتى الفلوس في البنك عشان البنك المركزي بيضمن لك 100% من الأموال والودائع، أمريكا حتى مش كده، وممكن تروح شركات تدوال الأوراق المالية في البورصة ودي مسجلة وهتبقى محمي من كل الاتجاهات وممكن تقدم في الحصول على الشهادة البنكية أو أذون الخزانة والعائد عليها 14%، ومستحيل فلوسك تضيع».