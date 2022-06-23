عاجل.. البنك المركزي المصري يعلن تثبيت أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقدة مساء اليوم الخميس، 23 يونيو 2022، بالإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية عند المستويات الحالية دون تغيير، لتظل عند 11.25 و12.25 و11.75%، على التوالي.

نتيجة اجتماعات البنك المركزي منذ بداية 2022

وخلال آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري في الـ19 من مايو الماضي، تقرر رفع سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس.

اجتماع المركزي الاستثنائي في مارس الماضي

وأعلن البنك المركزي عن زيادة أسعار الفائدة للإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في مارس 2022، والتي كانت بمثابة الزيادة الأولى له منذ بداية العام الحالي، لمواجهة التضخم وتصحيح سعر الصرف وخروج الأموال الساخنة، في ظل ظروف عالمية نتجت عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات أزمة الوباء العالمي.