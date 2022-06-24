حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 24-6-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، عن توقعات حظك اليوم لجميع الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك في تصريح خاص لـ «الوطن».

وجاءت توقعات كل الأبراج، اليوم الجمعة كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل 24-6-2022 مهنيا

وبحسب خبيرة الفلك والأبراج، فأنه يجب عليك مراجعة خطواتك بهدوء ولا تتخذ قرارات متسرعة كي لا تندم.

حظك اليوم برج الحمل 24-6-2022 عاطفيا

القمر في منزلك الثاني، لهذا يجب أن تكون لبقا وتحرَّ الدقة في أقوالك حتى تصنع لنفسك مكانة مميزة لدى الطرف الآخر.

حظك اليوم برج الثور 24-6-2022 مهنيا

تسيطر اليوم على الأوضاع، مما يجعلك قد تفرض إرادتك وتصنع حياتك.

حظك اليوم برج الثور 24-6-2022 عاطفيا

القمر في برجك يجعلك لامعا، فكن مستعدا لاستقبال المعجبين خاصة من الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-6-2022 عاطفيا

تستطيع أن تتحرك كبطل وتتعامل بثقة وتقفز فوق العقبات، رغم الضغوط التي تواجهك، فقط تجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-6-2022 مهنيا

القمر في منزلك الثاني عشر لهذا يجب ألا تتكلم عن أخبارك وحافظ على اتزانك النفسي.

حظك اليوم برج السرطان 24-6-2022 مهنيا

قد يدعمك أناس مخلصون وتقضي أوقاتا ممتعة، كما تنجح فى تحيقق إنجازا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 24-6-2022 عاطفيا

القمر في منزل الأصدقاء، مما يجعلك اليوم تشعر بتحسن أحوالك وعلاقاتك تدريجيا.

حظك اليوم برج الأسد 24-6-2022 مهنيا

الوضع الفلكي دقيق وينصحك بتوخي الحيطة والحذر، انتبه أين تضع قدميك ولا تتسرع في خياراتك.

حظك اليوم برج الأسد 24-6-2022 عاطفيا

ينصحك الفلك بعدم التسرع في أقوالك وردود أفعالك وتجنب المغامرة.

حظك اليوم برج العذراء 24-6-2022 عاطفيا

وبحسب خبيرة الأبراج فأن وجود القمر بمنزل الحظ يدفعك اليوم لإظهار مواهب جديدة، وتجذب الجميع وقد تحقق مكاسب، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 24-6-2022 مهنيا

تعدك الأفلاك بيوم حافل بالرومانسية واللقاءات العاطفية الحلوة.

حظك اليوم برج الميزان 24-6-2022 مهنيا

القمر بمنزل المدخرات وقد تحصل على مساعدات تفيدك في خطواتك القادمة وتحسن إدارة أمورك.

حظك اليوم برج العقرب 24-6-2022 مهنيا

تنصحك فؤأد، بتجنب القرارات غير المدروسة، وضرورة الانتباه لحقوقك خاصة عند توقيع الأوراق.

حظك اليوم برج العقرب 24-6-2022 عاطفيا

إذا كنت متزوجا فأن القمر في مواجهة برجك مما يولد بداخلك خوفا شديدا على نفسك ويبعدك ذلك عمن تحب.

حظك اليوم برج القوس 24-6-2022 مهنيا

القمر في منزلك السادس وهذا قد يحفز حركتك وتميل للاهتمام بواجباتك وتحسن توظيف جهودك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 24-6-2022 عاطفيا

تقول خبيرة الفلك، إن فينوس وعطارد بمواجهة برجك، فقط انتبه لحقوق الطرف الآخر ولا تتعجل في ردود أفعالك ولا تعاند.

حظك اليوم برج الجدي 24-6-2022 مهنيا

القمر بمنزلك الخامس يمنحك اليوم نشاطا وسحرا، ويجمعك بالبعض مشاريع ولقاءات مثيرة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 24-6-2022 عاطفيا

القمر بمنزل الحب يرفع من معنوياتك، وتبدو اليوم مفعما بطاقة عاطفية توجهها نحو من تحب.

حظك اليوم برج الدلو 24-6-2022 مهنيا

ينصحك الفلك اليوم بضرورة الحفاظ على المسافة التي تجنبك الاشتباك مع المحيطين بك.

حظك اليوم برج الدلو 24-6-2022 عاطفيا

القمر في مربع برجك وعليك أن تسيطر على اليوم على عصبيتك وتقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.

حظك اليوم برج الحوت 24-6-2022 مهنيا

الوضع الفلكي يجعلك اليوم تعمل بحماس ويشجعك على الحديث بثقة وتبرز مواهبك وتوطد علاقاتك.

حظك اليوم برج الحوت 24-6-2022 عاطفيا

يدفعك وجود القمر بمنزلك الثالث اليوم، لتخصيص وقت تجد فيه المتعة والراحة النفسية مع الأهل والأقارب والأحباب رغم الضغوط.