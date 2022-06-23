محمد نور يطرح «سداح مداح» من ألبومه الغنائي الجديد «الحب»

أطلق الفنان محمد نور أولى أغنيات ألبومه الجديد «الحب»، والأغنية الدعائية الأولى من فيلمه الجديد «الحب بتفاصيله»، عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، وتحمل الأغنية الجديدة اسم «سداح مداح» وهي من إنتاج شركة «كيوب ميوزيك».

محمد نور: أغنيات ألبومي هنزلها تباعا كل 10 أيام

الفنان محمد نور أوضح لـ«الوطن»، أن أغنيات الألبوم الجديد، سيجرى طرحها تباعًا، إذ سيطرح أغنية كل 10 أيام حتى تنتهي كافة أغنيات الألبوم البالغ عددها 8.

وتدور أحداث فيلم محمد نور الجديد، في إطار كوميدي رومانسي حول «رامز» الشاب الغني الذي يعود لمصر بعد وفاة والده، ويصبح فجأة مسؤولاً عن أخيه غير الشقيق، ولا يستطيع العودة إلى الخارج، ويدخل في قصة حب مع فتاة بسيطة ترفض الارتباط بشخص من طبقة أعلى، فيضطر للعيش بشخصيتين حتى ينال إعجابها.

محمد نور: مصطفى قمر ضيف شرف فيلمي

وقال «نور»، عن فيلم الحب بتفاصيله: «الأفلام الغنائية قليلة هذه الفترة، وهذا ما دفعني للدخول في هذا العمل، إلا أن تجهيز الأغاني أخذ مجهودًا كبيرًا مني لأني ألحن الأغاني، ولكن حبي للعمل هو الذي جعلني أعمل على نفسي أكثر»، مضيفًا: «الفيلم هو موضة الأيام دي وأتمنى يعجبكوا».

وكان محمد نور قد أوضح في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن البومه الجديد سيتضمن 8 أغنيات، بينها دويتو غنائي مع الفنان مصطفى قمر الذي سيكون أيضًا ضيف شرف خلال أحداث الفيلم، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من علاء مرسي وملك قورة.