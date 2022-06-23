ضبط صاحب مصنع هارب من 46 حكما قضائيا.. ومطلوب حبسه 85 سنة

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من ضبط «صاحب مصنع - مقيم بمحافظة القليوبية» مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 46 حكم حبس.

85 سنة حبس

وشملت القضايا المحكوم على المضبوط فيها «غش - تبديد - شيكات» بإجمالى مدد حبس 85 سنة، حال تردده على دائرة قسم شرطة عابدين.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

«الداخلية» تضبط 22 من المحكوم عليهم

وإستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد قامت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بمشاركة قطاع الأمن العام بتوجيه حملة أمنية مكبرة بنطاق محافظة الشرقية لإستهداف وضبط المحكوم عليهم والهاربين أسفرت عن ضبط عدد 22 محكوم عليهم فـى عدد 22 جناية، من بينهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد فـى قضايا «شروع فـي قتل، سرقة بالإكراه، إتجار مخدرات، تزوير وترويج عملة، سلاح وذخيرة».

وبمواجهة المحكوم عليهم أقروا بصحة الأحكام الصادرة ضدهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.