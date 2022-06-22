«الأزهري»: كل من شاهد مقتل نيرة أشرف وتأخر في إنقاذها فهو آثم بلا شك

قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن واقعة الفتاة نيرة طالبة جامعة المنصورة، مأساوية بكل الأحوال، وببالغ الحزن والأسى تقدم بخالص العزاء والمساواة لأسرتها الكريمة، «ندعو الله أن يصبرهم في فقد ابنتهم الكريمة التي ذهبت نتيجه عدوان وقبح م نفسيه هذا الشاب الدموي، وأشعر وكأن ابنتي أو زوجتي أو والدتي هي التي ذهبت، والحزن دخل بيوتنا جميعا».

الأزهري: الجريمة روعت المصريين جميعا بلا شك

وطالب «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة «DMC»، بتوقيع أقصي درجات العقوبة على الشاب المعتدي على تلك الفتاه البريئة لإزهاق روحها، «ده شئ روع المصريين جميعا بلا شك».

وتابع: «قال النبي الكريم صلي الله عليه وسلم لأصحابه "ألَا تُحدِّثونَ بأعجبِ شيءٍ رأيتُم بأرضِ الحبشَةِ ؟ فقال فِتْيَةٌ منهم: يَا رسولَ اللهِ بينَا نحنُ جلُوسٌ إذْ مرَّتْ عليْنَا عجوزٌ مِنْ عجائِزِهِمْ تَحْمِلُ قُلَّةً مِنْ ماءٍ، فمَرَّتْ بِفَتًى منهُمْ فجعلَ إحدَى يدَيْهِ بينَ كتِفَيْها، ثُمَّ دفَعَها عَلَى رُكْبَتَيْها، فانكَسَرَتْ قُلَّتُها، فلَمَّا ارْتَفَعَتِ التَفَتَتْ فقالتْ: سوفَ تعلَمُ يا غُدَرُ إذا وضعَ اللهُ الكُرْسِيَّ، وجمَعَ الأوَّلينَ والآخرينَ، وتكَلَّمَتِ الأيْدِي والأرْجُلُ بما كانوا يَكْسِبونَ، أتعلَمُ أمري وأمرَكَ عندَهُ غدًا. فقال رسول اللهِ: صَدَقَتْ، كيف يُقَدِّسُ اللهُ قومًا لا يؤخَذُ لضَعِيفِهِمْ مِنْ قَوِيِّهِمْ؟».

الأزهري: يجب حماية المرأة مجتمعيا

وأوضح أن كل من شاهد مشهد قتل نيرة أشرف وتأخر في إنقاذها فهو آثم بلا شك، «القضية مش قضية فرد يقف أمام هذا القاتل، ولكن القضية قضية مجتمع كامل، ويجب أن يعالج الـ100 مليون لهذا الإشكال، والمرأة يتم التحرش بها في الشارع ويتم التعدي عليها بالضرب، وهناك من يتزوج عليها ويهينها ويطردها خارج المنزل، ويجب أن يكون هناك حالة من الوعي الكامل لدى كل المواطنين من أجل حماية المرأة مجتمعيا».