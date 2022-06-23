ضبط 165 قطعة سلاح نارى و210 قضية مخدرات في حملات أمنية خلال 24 ساعة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط «عدد 165قطعة سلاح نارى، بحوزة 138 متهم».. وذلك على النحو التالى:

«12» بندقية آلية.

« 20» بندقية خرطوش.

«9» طبنجات.

«124» فرد محلى.

«143» طلقة مختلفة الأعيرة.

«20» خزينة متنوعة.

«180» قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ الأحكام القضائية

فى مجال تنفيذ الأحكام جرى تنفيذ «87274» حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

«343» حكم جناية.

«26189» حكم حبس جزئى.

«4462» حكم حبس مستأنف.

«44235» حكم غرامة.

«12045».

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبط تشكيل عصابى ، ضم متهمان ، إرتكبا حادثين متنوعين.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط «210» قضية مخدرات .. ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت «25٫520 كيلو جرام».

كمية من مخدر الحشيش وزنت «6٫536 كيلو جرام».

كمية من مخدر الهيروين وزنت «4٫068 كيلو جرام».

كمية من مخدر الإستروكس وزنت «1٫250 كيلو جرام».

كمية من مخدر البودر وزنت «775 جرام».

كمية من مخدر الهيدرو وزنت «685 جرام».

كمية من مخدر الشابو وزنت «588 جرام».

كمية من مخدر الآيس وزنت «265 جرام».

كمية من مخدر الأفيون وزنت «52 جرام».

عدد «57757» قرص مخدر.

ضبط المتهمين الهاربين

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط «32» متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط «20» متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط «314» دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط «24774» مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص «50» من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية «10» منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.