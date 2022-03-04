ضبط 3250 كيلو جرام من مخدر البانجو بالإسماعيلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة إنتشار المواد المخدرة من خلال توجيه الحملات المكبرة لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والقائمين على زراعتها .. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن – الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة بإستهداف منطقة الظهير الصحراوى بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية .

وقد أسفرت الجهود عن ضبط (15) قضية .. عبارة عن ( 15 مخزن ضُبط بداخلهم كميات من مخدر البانجو الجاف بلغت 3250 كيلو جرام).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لحيازته كمية من المواد المخدرة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى الأسلحة والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية) بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة مركز منيا القمح بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 90 كيلو جرام – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.