كندا تعتزم إصدار تشريع لمنع حيازة الأسلحة النارية بعد حادث تكساس

أعلنت كندا اليوم الثلاثاء، أنّها تعتزم إصدار تشريع لمنع حيازة الأسلحة بعد سلسلة حوادث إطلاق نار وقعت في جارتها الولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً حادث مدرسة ولاية تكساس الأخيرة والتي راح ضحيتها نحو 22 شخصاً، وفق ما نقلته وسائل إعلام كندية وعالمية.

منع استخدام البنادق في كندا

وحول التفاصيل فقد قال رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، أنّه لا يوجد سبب في كندا لاستخدام البنادق، بخلاف استخدام الأسلحة النارية في رياضتي الرماية والصيد، مشدداً على أنّه لا يوجد سبب يدعو أي شخص في كندا لاحتياج البنادق في حياته اليومية".

حادث مدرسة تكساس

وقبل نحو أسبوع قُتل ما لا يقل عن 19 طفلاً واثنين من المدرسين عندما فتح مسلح النار في مدرسة ابتدائية في تكساس ، وفقًا لإدارة السلامة العامة في تكساس، وقال المحافظ قبل التأكد من وقوع وفيات أخرى: «لقد أطلق النار وقتل بشكل مروع وغير مفهوم 14 طالبًا وقتل مدرسًا»، وقالت إدارة السلامة العامة في تكساس في وقت لاحق إنَّ 19 طفلا ومعلمين قتلوا بالإضافة إلى مطلق النار المشتبه به، ولم يتم الكشف عن العدد الدقيق للناجين الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات الإقليمية.

حوادث إطلاق نار في أمريكا

ويشير هجوم تكساس المروع إلى حوادث إطلاق النار المميتة في مدرسة كولومباين الثانوية في ليتلتون ، كولورادو ، في عام 1999 ومدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية في باركلاند ، فلوريدا ، في 2018 ؛ ومدرسة سانتا في الثانوية في سانتا في ، تكساس ، في وقت لاحق من عام 2018.

وقال الحاكم جريج أبوت في مؤتمر صحفي إنَّ المشتبه في إطلاق النار، والذي ربما كان يحمل مسدسًا وبندقية، قُتل أيضًا عندما تم تطبيق القانون عليه في مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي على بعد 83 ميلاً غرب سان أنطونيو.