حملة أمنية مكبرة لضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة في أسيوط

في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن لاستهداف دوائر مراكز شرطة «الفتح – ساحل سليم – أسيوط» بنطاق مديرية أمن أسيوط.

التحفظ على 10 قطع سلاح في حملة بمركز الفتح

وأسفرت حملة بنطاق دائرة مركز شرطة الفتح، عن ضبط عدد 10 قطع سلاح ناري «2 بندقية آلية- 3 بنادق خرطوش - 5 فرد خرطوش»، بحوزة 8 متهمين، فيما أسفرت حملة بنطاق دائرة مركز شرطة ساحل سليم، عن ضبط عدد 13 قطعة سلاح ناري «8 بنادق آلية- 2 بندقية خرطوش - 3 فرد خرطوش»، بحوزة 10 متهمين.

ضبط 11 قطعة سلاح ناري في حملة بمركز شرطة أسيوط

وتحفظت حملة بنطاق دائرة مركز شرطة أسيوط على 11 قطعة سلاح ناري «رشاش – 5 بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلي – 1653 طلقة مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش –سلاح أبيض – مبلغ مالي»، بحوزة 11متهما، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع.

كما أمكن ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية بحوزته كمية من مخدر الحشيش وقطعة سلاح أبيض ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.