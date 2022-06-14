تفاصيل قرض بنك مصر لدعم المشروعات الصغيرة.. يصل لـ8 ملايين جنيه

يمنح البنك المركزي المصري البنوك المحلية، وخصوصاً البنوك الوطنية المملوكة للدولة، تسهيلات ائتمانية كافية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدعم الشباب أو أصحاب المهن الحرة، سواء بتدشين مشروعات جديدة، أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، وفقاً لمبادرات البنك المتنوعة.

دعم المنتج المحلي

ويتصدر بنك مصر، قائمة البنوك المحلية التي تدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها قاطرة التنمية الصناعية والتجارية، لدعم معدل النمو وزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج، وذلك عن طريق دعم المنتج المحلي بقوة.

ووفقاً للموقع الرسمي لبنك مصر على الإنترنت، يقدم البنك فرصة لتمويل عدد كبير من الشباب من أصحاب المشروعات التجارية أو الصناعية أو الخدمية دائما، من خلال تمويل أعمال التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، عبر تمويل مشروعات توفر فرص عمل دائمة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل.

طبيعة الشركات الممولة

ووفقاً للموقع الرسمي، يمول بنك مصر المشروعات القائمة التي يبدأ حجم مبيعاتها من مليون جنيه حتى أقل من 50 مليون جنيه، لدعهما على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد لكل أنواع المنشآت الفردية وشركات الأشخاص في كل الأنشطة، سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية، إضافة الى المهن الحرة.

وأشار بنك مصر إلى أن التمويل يتم عبر قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، لتمويل رأس المال العامل، وكذلك الآلات والمعدات المحلية والمستوردة، سواء الجديدة أو المستعملة إلى جانب وسائل النقل.

وتصل قيمة القرض إلى 8 ملايين جنيه ولا تقل عن 250 ألف جنيه، وفقاً لحجم المشروعات، وتتراوح مدة القرض من سنة حتى 5 سنوات تتضمن فترة السماح، طبقاً لطبيعة المشروع، وتصل سعر الفائدة على القروض لنحو 5% فائدة متناقصة بالنسبة للأنشطة الصناعية والخدمية والمهن الحرة.

وبحسب الموقع الرسمي لبنك مصر، تصل نسب التمويل إلى 80% بالنسبة للآلات والمعدات، وإلى 80% للسيارات، وإلى 100% بالنسبة لرأس المال العامل.

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