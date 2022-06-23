«الصناديق والبورصة».. بدائل استثمارية جيدة والذهب آمن على المدى البعيد

قال محمد نجم باحث اقتصادي، إن وضع الذهب متغير، ففي فترات لا ينصح بشرائه، لكنه آمن على المدى الطويل منذ 5 سنوات، وهناك مشكلة في التسييل، وبالتالي، قد يُباع بخسارة بسبب «الفقاعة»، كالتي حدثت في أبريل المنقضي، حيث كان سعر الذهب يوازي 900 جنيه مقابل 1200 جنيه في مصر.

البورصة بديل جيد للاستثمار

وأضاف «نجم»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، أن البورصة بديل جيد للاستثمار بدلا من ظاهرة المستريح، فشركة غزل المحلة ستطرح أسهمها اليوم، موضحًا: «برنامج الأطروحات الحكومية يقدم منذ فترة، أي منذ 5 سنوات وكان سينشط البورصة، وقد يتم طرحه بنهاية العام، وستنشط البورصة».

صناديق الاستثمار من البدائل المتاحة

وتابع: «أنا أول واحد هشتري في الحاجات دي، لأنها مضمونة جدا مثل شركات القوات المسلحة، وبالتالي فإن سهمها قوي جدا، لكن البورصة فيها درجة خطورة على عكس البنوك»، مشيرًا إلى أن صناديق الاستثمار من البدائل المتاحة للاستثمار أيضا، حيث يمكن عمل محفظة متنوعة مثل سندات الخزانة والأسهم والودائع.