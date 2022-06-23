الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يشارك في افتتاح مقر شركة ماجد الفطيم

شارك المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في افتتاح مقر شركة ماجد الفطيم للحلول الشاملة بالمنطقة الاستثمارية «سيتي سنتر ألماظة»، الذي يتضمن إنشاء مركز لخدمات التعهيد المشتركة في مصر.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أن قرار شركة «ماجد الفطيم للحلول الشاملة»، بالاستثمار في مصر واختيارها لمصر كمركز لتعهيد عملياتها في المنطقة يؤكد أن مناخ الاستثمار في مصر يتمتع بالجاذبية كمقصد استثماري مهم في هذا المجال، ولا سيما في ضوء توافر المهارات والكوادر المصرية الشابة المؤهلة لتصدير الخدمات الخاصة بتنمية الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيًا، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، مشيرا إلى أن المجموعة تستهدف تقديم خدمات التعهيد والخدمات المشتركة لعملائها في عدة دول انطلاقًا من مركزها في مصر.

من جانبه، أكد خالد الشدياق، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للحلول الشاملة، أن هذا الافتتاح جاء نتيجة للعمل المشترك بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشركة، مشيدا بدور هيئة الاستثمار في نجاح تأسيس الشركة، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن نظام المناطق الاستثمارية الذي تعمل به الشركة أتاح لها سهولة إصدار الموافقات والتراخيص المطلوبة لمشروع سيتي سنتر ألماظة.

المركز التجاري يضم 263 محلا تجاريا في مختلف المجالات

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يقع على مساحة 123.658م2 بالمنطقة الاستثمارية لشركة سيتي سنتر ألماظة، حيث بلغ إجمالي استثمارات المنطقة الاستثمارية حوالي 9.350 مليار جنيه، ويستوعب المركز التجاري 263 محلا تجاريا في مختلف المجالات، بالإضافة إلى العديد من وسائل الترفيه.

500 فرصة عمل للمتخصصين من الكوادر المصرية المؤهلة

ويُعد المركز هو الأول من نوعه لمجموعة ماجد الفطيم الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وستساهم الشركة في ضخ المزيد من الاستثمارات وإتاحة فرص عمل للشباب، حيث توفر حاليا أكثر من 500 فرصة عمل للمتخصصين من الكوادر المصرية المؤهلة على أعلى مستوى في مجالات تقديم الخدمات المشتركة في التخصصات المالية والموارد البشرية والمشتريات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، على أن يتم إتاحة 1000 فرصة جديدة في المستقبل القريب.

وعلى هامش الافتتاح، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماعا مع «آلان بجاني»، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، الذي أكد تطلع الشركة إلى التوسع في استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بالنجاح الذي تحققه استثمارات الشركة القائمة في المرحلة الحالية.