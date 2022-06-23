وصلت الميناء وتنتظر الإفراج.. طرح سيارة صيني جديدة لأول مرة بمصر قريبا

مع كثرة الطلب على السيارات الصينية في السوق المصرية، وثقة العميل المصري في بعض شركات السيارات الصينية، أصبحت مصر قلعة لجذب هذه الشركات، وخصوصاً إذا كانت تحقق مبيعات جيدة في منطقة الخليج العربي.

وخلال الفترة الماضية، تم الإعلان عن العديد من شركات السيارات الصينية الجديدة في السوق المصرية، مع طرح سيارات جديدة لشركات تتواجد بالفعل في السوق المصرية.

وعلمت «الوطن»، من مصادرها، اقتراب دخول ماركة سيارات صينية تُطرح لأول مرة في السوق المصرية، وهي شرك GAC، التي تُصنف كشركة سيارات فارهة صينية، بحسب التصنيف الصيني للسيارات.

كما أضافت المصادر، أن سيارات GAC وصلت إلى الميناء بالفعل، وسيتم الإفراج عنها بالكامل بعد سداد المستحقات المالية، تمهيدا لإطلاقها في السوق المصرية عن قريب.

كما علمت «الوطن»، أن كل السيارات التي تتواجد في الميناء هي سيارات كروس أوفر من الفئة المدمجة، في حين أن GAC توفر في المملكة العربية السعودية 5 سيارات كروس أوفر وميني فان.

سيارات GAC الكروس أوفر التي تتوفر في مصر

وسيوفر الوكيل الحصري لشركة GAC في مصر قريبا، سيارات الكروس أوفر، التي منها GS3، وهي سيارة كروس أوفر مدمجة الحجم، جرى الإعلان عنها بشكلها الحالي في العام الماضي 2021، كما سيتم توفير سيارات كروس أوفر أخرى، وهي GS4 وأيضا GS5، وسيتم توفير السيارات بمحركات تربو سعة 1.5 لتر و1.3 لتر.

محركات سيارات GAC

ستتوفر محركات تنفس طبيعي وتربو في سيارات جي ايه سي وهي ك 1.3 لتر تربو يولد قوة 135 حصان وعزم 202 نيوتن متر، بالإضافة إلى 1.5 لتر تيربو يولد قوة 166 حصان وعزم 265 نيوتن متر.