محافظ الشرقية يستجيب لعاملين بالزراعة ويوجه بالتحقيق في شكواهم

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة المصرية دولة مؤسسات وسيادة القانون واجب على الجميع احترامه والإنصياع لنصوصه وأحكامه.

إنهاء تجمع العاملين بعد توجيه المحافظ بفحص شكواهم

وكلف محافظ الشرقية سعد الفرماوي السكرتير العام لمحافظة الشرقيه بإنهاء تجمع من العاملين بديوان عام مديرية الزراعة لتضررهم من بعض المشكلات الداخليه.

لجنة قانونية لفحص الشكاوي

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة قانونية من المحافظة لفحص الشكاوى التي تقدم بها رسمياً عدد من العاملين بمديرية الزراعة بعد التوقيع عليها، وكذلك فحص جميع التجاوزات التي وقعت ليتم إتخاذ جميع الإجراءات الرادعه لأي مخالفة يتم التأكد من صحتها بعد الإنتهاء من فحصها ومعرفه الأسباب والمسببات واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ البيئة الآمنه للعمل لجميع العاملين والموظفين بمديرية الزراعة.

كما كلف محافظ الشرقيه السكرتير العام بفتح تحقيق عاجل وسريع وتحويل المتسببين في هذا التجمهر للتحقيق بمعرفه جهات الإختصاص.

يذكر أن عدد من العاملين بمديريه الزراعة بالشرقية قد تقدموا بشكاوى خلال الأيام الماضيه تفيد تضررهم من بعض المشكلات المعوقة لآداء عملهم ليأمر محافظ الشرقية بتشكيل لجنه لفحص الشكوى وإتخاذ ما يلزم من إجراءات