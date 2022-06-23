رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ الشرقية يستجيب لعاملين بالزراعة ويوجه بالتحقيق في شكواهم

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
05:10 م | الخميس 23 يونيو 2022
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة المصرية دولة مؤسسات وسيادة القانون واجب على الجميع احترامه والإنصياع لنصوصه وأحكامه.  

إنهاء تجمع العاملين بعد توجيه المحافظ بفحص شكواهم

وكلف محافظ الشرقية سعد الفرماوي السكرتير العام لمحافظة الشرقيه بإنهاء تجمع من العاملين بديوان عام مديرية الزراعة لتضررهم من بعض المشكلات الداخليه.

لجنة قانونية لفحص الشكاوي

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة قانونية من المحافظة لفحص الشكاوى التي تقدم بها رسمياً عدد من العاملين بمديرية الزراعة بعد التوقيع عليها، وكذلك فحص جميع التجاوزات التي وقعت ليتم إتخاذ جميع الإجراءات الرادعه لأي مخالفة يتم التأكد من صحتها بعد الإنتهاء من فحصها ومعرفه الأسباب والمسببات واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ البيئة الآمنه للعمل لجميع العاملين والموظفين بمديرية الزراعة.

كما كلف محافظ الشرقيه السكرتير العام بفتح تحقيق عاجل وسريع وتحويل المتسببين في هذا التجمهر للتحقيق بمعرفه جهات الإختصاص.

يذكر أن عدد من العاملين بمديريه الزراعة بالشرقية قد تقدموا بشكاوى خلال الأيام الماضيه تفيد تضررهم من بعض المشكلات المعوقة لآداء عملهم ليأمر محافظ الشرقية بتشكيل لجنه لفحص الشكوى وإتخاذ ما يلزم من إجراءات

اقرأ المزيد:

تأجيل محاكمة «بوسي» مستريحة الشرقية إلى جلسة 23 يوليو المقبل

توريد 625 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية حتى الآن

محافظ الشرقية يتابع الموقف الحالي لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة

ندوات للتوعية بأهمية المياه في الشرقية وتدريب العمال على السلامة المهنية
بقلم نظيمه البحرواي وسمر السيد