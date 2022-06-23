تأجيل محاكمة «بوسي» مستريحة الشرقية إلى جلسة 23 يوليو المقبل

قررت محكمة جنح قسم ثاني الزقازيق، في جلستها منذ قليل، تأجيل محاكمة مع معلمة بالتربية والتعليم، والمعروفة إعلاميا بـ«بوسي» مستريحة الشرقية، إلى جلسة 21 يوليو القادم، في إحدى القضايا المتهمة فيها بالاستيلاء على عدة ملايين من الأهالي بزعم استثمارها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية ومفروشات العرائس، وإعطائهم نسبة من الأرباح تزيد عن فوائد البنوك وتقدر بـ33%.

اتهام سيدة بالاستيلاء على ملايين الجنيهات بالشرقية

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة ثان الزقازيق، عدة بلاغات من الأهالي اتهموا خلالها «ميرفت. ي»، 49 عاما، وشهرتها «بوسي»، تعمل مُدرسة، بالاستيلاء على أموالهم التي بلغت عدة ملايين بزعم استثمارها في تجارة الأجهزة الكهربائية ومفروشات العرائس وبيعها وإعطائهم نسبة من الأرباح، مشيرين إلى أنها توقفت عن منحهم أي أرباح منذ عدة أشهر.

المتهمة استغلت شهرة عائلتها في النصب على الضحايا

وحسب البلاغات، بدأت المتهمة باستدراج ضحاياها من سيدات الزقازيق لأخذ أموالهن على فترات متباعدة، حيث بدأن بإعطائها مبالغ بسيطة تصل إلى 20 و50 ألف في البداية، ثم جمعت من بعضهن مبالغ تجاوزت المليون جنيه، حتى وصل إجمالي المبالغ لـ30 مليون جنيه.

وتم تحرير عدة محاضر ضد المتهمة، وألقت الشرطة القبض عليها وجرى إحالتها إلى نيابة ثان الزقازيق لمباشرة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إليها، والتي أمرت بإحالتها إلى محكمة جنح الزقازيق.