محافظ الشرقية يتابع الموقف الحالي لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مؤكدا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة

أكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعدين 17 ألفًا

وفى هذا الإطار استعرض العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام الموقف الحالي لمنظومة التقنين حيث تم تحرير 10310 عقود بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى وجود 1791 عقدًا من المنتظر تحريره، وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألفًا و469 طلبا منها عدد 14 ألفًا و513 طلبا صالحا للتقنين وعدد 2956 طلبا غير صالح للتقنين حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للانتهاء من كل الطلبات المتبقية.

وأوضح مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

شدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومي وفقا للقانون 241 لسنة 2020 لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملا.