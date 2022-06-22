توريد 625 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية حتى الآن

تابع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية.

بلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 625832 طنا

أوضح محافظ الشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 310 أطنان و461 كيلو قمح، وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 625832 طنا و380 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 626313 طنا و841 كيلو قمح.

إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح

وأوضح أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألف و222 فدان تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذي يتم توريده، مؤكداً على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.