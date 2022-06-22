ندوات للتوعية بأهمية المياه في الشرقية وتدريب العمال على السلامة المهنية

دشنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ندوة توعية بمسجد النور بالناصرية بمركز ومدينة صان الحجر في ضوء التعاون القائم بين مديرية الأوقاف والشركة وتوصيات المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة نحو التواصل مع أئمة المساجد لنشر رسالة التوعية وتحقيق الأمن المائي المستدام وإدراك أهمية الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

الحفاظ على كل قطرة مياه

وأشارت الشركة في بيان، إلى أن الندوة تطرقت إلى ضرورة رفع وعي المواطنين بأهمية قضية المياه والحفاظ على كل قطرة مياه في ظل محدودية الموارد والتزايد السكاني المستمر وأيضا تعريفهم بالخط الساخن الخاص 125 وأهمية التفاعل الإيجابي نحو مواجهة المخالفات لأن مسئولية حماية موارد الدولة هي مسئولية الجميع بناء على التوجهات العامة للدولة ورؤية الشركة القابضة لتكثيف حملات التوعية عن ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحي.

حفاظا على سلامة العمال والعمل في بيئة آمنة

وقالت الشركة إنها عقدت ندوة لتوعية للعاملين بمحطة مرشحات الإبراهيمية بإجراءات السلامة والصحة المهنية بهدف رفع كفاءتهم وتأهليهم للتعامل مع كافة أنواع المخاطر حفاظا على سلامتهم والعمل في بيئة آمنة.

التوعية شملت التدريب على التعامل مع تسريب الكلور

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تصريحات صحفية حرص الشركة على حماية العنصر البشري باعتباره المورد الرئيسي للشركة، والحفاظ علي العاملين من أي مخاطر تتعلق بطبيعة المهام أو بيئة العمل، والتأكيد على اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل لافتا إلى أن التوعية بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية تسعى إلى تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية ورفع كفاءة العاملين، شملت التدريب على التعامل مع كيفية استخدام طفايات الحريق وكيفية التعامل مع تسريب الكلور كما تم التدريب على الاسعافات الأولية في حالة الاختناق والحروق.