هاني شاكر يشيد بمطرب المهرجانات عمر كمال.. والأخير: شكرًا يا أستاذ

علق مطرب المهرجانات عمر كمال على إشادة الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بأدائه خلال الفترة الماضية أثناء حلوله ضيفًا في أحد البرامج، حيث قال: «عمر كمال مطرب على وضعه، يعمل في صمت، ولم يفتعل أي مشكلة مع النقابة أو غيرها، وبيشتغل كويس خارج مصر».

ونشر عمر كمال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة للتصريح الخاص بالفنان هاني شاكر، وعلق عليها قائلًا: «شكرًا يا أستاذ».

عمر كمال يدعم الطفلة رقية

وحرص «كمال» خلال الساعات الماضية على دعم الطفلة رقية مريضة ضمور العضلات والتي تحتاج إلى تبرعات لشراء «الحقنة» الخاصة بعلاجها، ونشر صورة للطفلة عبر حسابه وعلق عليها قائلًا: «القمر دي اسمها رقية.. رقية عندها مرض اسمه ضمور العضلات.. مرض خطير ومالوش علاج تقريبًا إلا علاج واحد بس في العالم، حقنة لازم تاخدها قبل ما تتم سنتين.. المشكلة إن فاضل عشر أيام ورقية تتم سنتين وكل ما الوقت بيعدي فرصتها بتبقى أقل».

وأضاف: «الحقنة تكلفتها 2 مليون دولار، مبلغ كبير مش كدة؟!، بس لو كل بوست عندي بيوصل لـ10 ولا 20 مليون، و100 ولا 200 ألف منهم بس اتبرعوا هنقدر نجمع المبلغ ده، اتبرع بأي مبلغ مهما كان، هيساعد إننا ننقذ مستقبل وحياة رقية، إحنا نعمل اللى علينا ونتبرع باللى نقدر عليه والباقى بإيد ربنا».

أغنية أنت قلبي تحقق 61 مليون مشاهدة

وفي سياق آخر، احتفل عمر كمال بوصول أغنيته «أنت قلبي» التي طرحها عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب» الفترة الماضية بمشاركة شيماء المغربي، إلى 61 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى حصدها العديد من الإشادات من قبل الجمهور.