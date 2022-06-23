هاني شاكر: سامحنا «شاكوش» وعفا الله عما سلف.. وعمر كمال على وضعه

وجه الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، رسالة لحسن شاكوش، مطرب المهرجانات الشعبية، قائلا: «أتمنى ميعملش مشاكل تاني، وتكون دي آخر مشكلة في حياته ومسيرته الفنية».

«شاكوش» حصل على تصريح بالغناء وليس كارنيه

وأضاف هاني شاكر خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج «مصر جديدة»، الذي يبث على قناة ETC، أن شاكوش قدم اعتذارا للنقابة في أكثر من مناسبة عما بدر منه، متابعا: «عفا الله عما سلم.. وجدتُ أنا وأعضاء المجلس أنه لا يمكن لأحد أن يُعاقب طوال العمر».

وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن الكارنيه سيُسحب من حسن شاكوش إذا وقع في «خطأ كبير» وفق تعبيره، دون أن يوضح ماهية مثل هذه الأخطاء أو يضرب مثالًا عليه، لكن أشار إلى أن هذه العقوبة توقع على أي مخطئ.

وأكد أن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش حصل على تصريح بالغناء وليس كارنيه، لافتا إلى أنه جرى إيقاف الأخير عن الغناء لفترة، بعدما أثار مشكلة على المسرح، ومشادته مع المطرب الشعبي رضا البحراوي.

ولفت هاني شاكر إلى أن التصريح يستصدره المنتسب للنقابة مثل المطربين الشعبيين أو الموسيقيين الذين يمتهنون مهنة أخرى، بينما الكارنيه يستصدره العضو العامل الذي يمتهن الفن والموسيقى فقط.

هاني شاكر: عمر كمال على وضعه

ومازح أمير الغناء العربي، مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، قائلا: «عمر كمال على وضعه يا جماعة، وبيشتغل كويس».

وأكد هاني شاكر: «عمر كمال يعمل في صمت، ولم يفتعل أي مشكلة مع النقابة أو غيرها، وبيشتغل كويس خارج مصر»، مشددا على أنه يريد أن يظهر جميع مطربي مصر في أبهى صورة، دون حدوث أي مشكلات.

ونوه «شاكر» إلى أن الشهرة الفنية والنجاح له ضريبة، وذلك بضرورة طريق انتقاء الكلمات والألفاظ، وأسلوب وطريقة الوقوف على المسرح.

هاني شاكر: غلطة عمري قبول مهنة نقابة الموسيقيين

وأكد المطرب الكبير: «الغلطة التي تستحق الندم عليها هي منصب مهنة نقيب المهن الموسيقيين، مش عارف إذا كان المنصب ده نعمة أم نقمة».

وشدد على أن نقابة الموسيقيين ليست ضد مطربي أو أغاني المهرجانات، بل الكلمات البذئية أو أي خروج عن النص.