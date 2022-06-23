احتفالا بـ 30 يونيو.. «القوى الناعمة عبر التاريخ» بملتقى الهناجر الثقافي

احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي بعنوان «القوى الناعمة.. مصادر للتميز عبر التاريخ»، في السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 29 يونيو الجاري بقاعة الدكتورة هدى وصفي بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

تأثير القوى الناعمة

يتحدث في الملتقي الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب، الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما، الفنان الكبير طارق الدسوقي، الدكتورة آلاء فوزي مدير مركز الإعلام الدولي والاتصال الحضاري كلية الإعلام جامعة القاهرة.

مصر بعد ثورة 30 يونيو

تدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويستهدف تسليط الضوء على تأثير القوى الناعمة، ومصر بعد ثورة 30 يونيو والجمهورية الجديدة، كما يتضمن برنامج الملتقى، باقة من الفقرات الفنية المتميزة لفرقة الفنان عمرو سليم الموسيقية، بحضور كوكبة من المثقفين والكتاب والنقاد والفنانين ورجال الصحافة والإعلام.