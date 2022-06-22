«الضرائب العقارية»: ادفع ضريبتك على قسطين.. الأول قبل 30 يونيو

تستعد مصلحة الضرائب العقارية لاستقبال حصيلة القسط الأول من الضريبة العقارية عن العام الجاري 2022 قبل نهاية شهر يونيو الحالي وفقاً لقانون الضريبة العقارية الذي يسمح للممول أو المكلف بأداء الضريبة عبر تقسيطها على دفعتين الأولى في منتصف العام قبل نهاية يونيو، بينما القسط الثاني قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

القانون أتاح سداد الضريبة العقارية على قسطين

وأكد ناجي السرجاني المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية لـ«الوطن»، أن القانون أتاح للممول أو المكلف بسداد الضريبة العقارية على قسطين في العام الأول قبل نهاية شهر يونيو المقبل بينما القسط الثاني قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل تسهيلاً من مصلحة الضرائب العقارية على الممولين أو المكلفين بأداء الضريبة ولذلك من المقرر تحصيل القسط الأول قبل حلول 30 يونيو المقبل.

وتابع «السرجاني»، أن الضريبة العقارية تسري على كافة العقارات المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة موضحاً أن تلك العقارات تخضع للضريبة سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام.

الضريبة تفرض أيضا على الأراضي الفضاء

ولفت المتحدث باسم مصلحة الضريبة العقارية، إلى أن كافة المباني القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي مشيراً إلى أن الضريبة تفرض أيضا على الأراضي الفضاء المستغلة سواء الجراجات أو المشاتل سواء كانت مؤجرة وغيرها مشيراً إلى رفع الضريبة العقارية إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة.

كما تخضع لضريبة التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل.