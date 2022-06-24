وظائف خالية في إحدى شركات الصناعات الهندسية بمرتبات مجزية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التوظيف الشهير فيس بوك، عن توفيرها عدد من الوظائف الخالية في شركة العربي للصناعات الهندسية، للراغبين في الحصول على فرصة عمل والباحثين عنها من الشباب بمرتبات عالية، بالإضافة إلى عمولات.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل تلك الوظائف الخالية في الشركة، لذلك توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها الرسمية، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

تنظم وزارة الشباب والرياضة ملتقى توظيفي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت و مؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، للعمل في شركة العربي للصناعات الهندسية يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو 2022 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 مساء.

الشروط المطلوبة

- الوظائف المتاحة تكون في وظيفة فني صيانة الأجهزة المنزلية والشاشات والتكييف.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط صناعي أقسام (كهربائية - ميكانيكية)·

- أن يكون الحد الأقصى للسن للمتقدم للوظائف في شركة العربي للصناعات الهندسية 35 عام·

- أن يكون الموقف واضح من التجنيد بالنسبة للذكور.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة العاملين بها رواتب مجزية، بالإضافة إلى عمولات·

- عدد ساعات العمل تصل إلى 9 ساعات يوميا·

- تمنح الشركة للعاملين بها إجازة أسبوعية وسنوية.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية تلك، التوجه في الموعد المحدد وسالف الذكر لمركز شباب الصفا بالجيزة، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة ٣ عصر، ويرجي إحضار صور المستندات الآتية عند الحضور:

- صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية·

- صورة من شهادة الميلاد·

- صورة من شهادة المؤهل الدراسي·