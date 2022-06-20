وظائف خالية لجميع المؤهلات من وزارة الشباب.. رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية لجميع المؤهلات في عدد من المؤسسات، من خلال ملتقي التوظيف المجاني، وذلك ضمن مبادرة توظيف مصر التي تشرف عليها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات»، بالتعاون مع شركة مايكروسوف.

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، إعلان وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية لجميع المؤهلات على صفحتها الرسمية والموثقة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظائف خالية لجميع المؤهلات

وجاءت الوظائف المطلوبة وتفاصيلها كالآتي:

شركة TPS - Talent Pool Solutions

- إخصائي تعاقدات: يقوم بزيارات خارجية للمطاعم بهدف التعاقد معهم

- مندوب مبيعات خارجية: القيام بزيارات خارجية للسوبر ماركت

- مندوب تسليم وتحصيل مع التأكيد على وجود سائق وسيارة: يقوم بتسليم اوردرات مواد غذائية

أماكن العمل

أخصائي تعاقدات «القاهرة - الجيزة».

مندوب مبيعات خارجية «القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - البحيرة».

مندوب تسليم و تحصيل «الجيزة».

الشروط المطلوبة

يجب حصول المتقدم لوظيفة أخصائي على مؤهل عالي.

وظيفة مندوب مبيعات خارجية ومندوب تسليم وتحصيل، تشترط الحصول على مؤهل متوسط.

أقصي عمر للمتقدم 35 عاما.

التفرغ التام.

تحديد موقف التجنيد.

الرواتب المخصصة للوظائف المعروضة

- أخصائي تعاقدات يكون الراتب 4000 جنيه أساسي و4000 جنيه عمولة كما يتم صرف بدل مواصلات

- مندوب مبيعات خارجية 2500 جنيه أساسي بالإضافة إلى عمولات.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات يوميًا.

- عدد أيام الإجازة يوم واحد هو يوم الجمعة.

يمكن التقديم لهذه الوظائف من خلال الضغط على الرابط أو التسجيل بشكل مباشر على منصة توظيف مصر من هنــا.

شركة مولانا للمشويات و المأكولات الشرقية

تطلب تعيين الآتي:

شيفات سخن

شيفات شواية

كباتن

مدير صالة

شروظ الوظيفة

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط أو عالي

عمر المتقدم من 18 إلى 35 عاما

تحديد موقف المتقدم من التجنيد

المميزات والحقوق

مرتبات مجزية

تأمين صحي

تأمين اجتماعي

ويمكن التقديم لتلك الوظائف من خلال الحضور إلى ملتقي التوظيف يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو الجاري، بداية من الساعة 10 صباحًا إلى 3 ظهرًا بمركز شباب مدينة قويسنا.

شركة تاون تيم للملابس الجاهزة

تطلب الوظائف الآتية:

- مساعد مدير فرع بشرط وجود خبرة من 1 الى 3 سنوات في نفس الوظيفة.

- مسئول مبيعات أول بشرط خبرة من 1 الى 3 سنوات في نفس الوظيفة.

- مسئولو مبيعات لا يشترط الخبرة.

مكان العمل: بنها والمنوفية

شروط التقديم للوظائف

المتقدم حاصل على مؤهل عالي أو فوق متوسط

الحد الأقصي للعمر 30 عاما.

وظيفة مسؤول المبيعات متاحة للذكور والإناث

بالنسبة للذكور توضيح موقف التجنيد.

المميزات والحقوق

الحصول على رواتب مجزية وعمولات

عدد ساعات العمل 9 ساعات

إجازة أسبوعية وسنوية

التقديم للوظيفة يكون من خلال يوم التوظيف المجاني، الأربعاء المقبل من 10 صباحًا وحتى 3 ظهرًا بمركز شباب مدينة قويسنا.