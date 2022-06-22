وزارة الشباب والرياضة تعلن وظائف خالية بمرتبات تبدأ من 3500 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية، موضحة التفاصيل الكاملة لها والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل.

ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة في «هايبر ماركت» شهير

1- بائع، يقوم بتنسيق الممرات، ويشترط أن يكون حاصل على مؤهل متوسط أو مؤهل فوق متوسط أو مؤهل عال، ولا يشترط أن يكون لديه خبرة.

2- «شيفات» أو مساعدين شيفات، ويشترط أن يكون لديه خبرة 3 سنوات على الأقل لنفس الوظيفة.

3- موظفين أمن، ويشترط أن يكون لديهم مؤهل متوسط أو مؤهل فوق متوسط أو مؤهل عالى، ولا يشترط أن يكون لديه خبرة.

4- عمال مخازن، ويشترط أن يكون لديه مؤهل متوسط، أو مؤهل فوق متوسط، ولا يشترط أن يكون لديه خبرة.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل يكون في مدينة الرحاب أو القاهرة الجديدة.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عامًا لوظيفة عضو فريق.

- أن يكون لديه موقف نهائي من التجنيد.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف متفرغ تماما.

المميزات والحقوق

- المرتبات تبدء من 3500 جنيه.

- عدد ساعات العمل تصل إلى 9 ساعات.

- تمنح الشركة للعاملين بها تأمينات طبية واجتماعية.

- تمنح الشركة للعاملين بها علاوات دورية·

- تمنح الشركة للعاملين بها سكن للمغتربين ومواصلات داخلية·

- يوم راحة أسبوعيًا.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف حضور الملتقي التوظيفي مجانًا، لأنه مقدم من وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت و مؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر يوم الأحد 26-6-2022 من الساعة 10 صباحا إلى 3 ظهرا.