إلهام شاهين تحتفي بلقب «أفضل ممثلة» عن «حظر تجول».. وجوائز الفيلم تصل إلى 25

عبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها لحصولها علي جائزة أحسن ممثلة، وحصول المخرج أمير رمسيس علي جائزة أحسن مخرج عن فيلم حظر تجول، وحصول الفيلم حتى الآن على 25 جائزة من العديد من المهرجانات الدولية والمحلية، ومن ضمنها مهرجان جربة السنيمائي بتونس.

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي الفيس بوك مجموعة من الصور أثناء حصولها علي جائزة أفضل ممثلة في مهرجان جربة السنيمائي، وعلقت:« حصول فيلم حظر تجول على جائزتين فى مهرجان جربة للسينما العربية بتونس .. جائزة أحسن ممثلة إلهام شاهين .. جائزة أحسن مخرج أمير رمسيس .. حصل الفيلم حتى الآن على 25 جائزة من العديد من المهرجانات الدولية والمحلية».

آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين على شاشة السينما كان فيلم «حظر تجوال» الذي حصد 12 جائزة من مهرجان «جمعية الفيلم»، ومن إخراج أمير رمسيس.

أحداث فيلم «حظر تجول»

تدور أحداث الفيلم حول قرار حظر التجول الذي حدث بمصرعام 2013، حيث تخرج فاتن من السجن بعد قضائها عشرين عامًا بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، وتجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ابنتها ليلى، التي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن اجابات لأسئلة مسكوت عنها. لتمر الليلة في محاولة كل منهما تقبل الأخرى. ويشارك الفنانة إلهام شاهين البطولة النجوم أمينة خليل، أحمد مجدي، عارفة عبد الرسول، كامل الباشا، ماهر سليم .

جدير بالذكر أن الفنانة إلهام شاهين قالت في أحد تصريحاتها عن فيلم «حظر تجول»:« إن المخرج أمير رمسيس صنع عملا شديد العذوبة والجمال، وجعل الشخصية قادرة على أن تُضحك وتُبكي المتفرج».

وتابعت «إلى جانب أن الأمومة شيء مؤثر بالنسبة لي فهي عندي شيء مقدس في مرتبة بعد ربنا مباشرة، يتعبني أن الأم تُهان وتُعذب بهذا الشكل رغم أن الخطأ الذي ارتكبته كان بهدف أن تحمي ابنتها، والفيلم كان شديد التعقيد وشديد الإنسانية وموضوع جديد جدا».