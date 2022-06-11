أمير شاهين لـ شقيقته إلهام شاهين: رافعين راسنا بتاريخك المشرف

وجّه الفنان أمير شاهين، رسالة إلى شقيقته الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، معبرًا من خلالها عن مدى حبه وتقديره لها ولمشوارها الفني، وفخره واعتزازه بما تقدمه من أعمال، وذلك على إثر حفل تكريمها بدار الأوبرا المصرية، الذي أقيم في الساعات الماضية وحضره عدد من نجوم الفن والإعلام.

شقيق إلهام شاهين عن تكريمها: تستاهلي يا ست الكل

ونشر أمير شاهين، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، صورة تجمعه وزوجته وأشقاءه من عائلة شاهين من بينهم إلهام وإيناس وابنتها إلهام الصغيرة وأيمن، معلقًا عليها بقوله: «العائلة والسند والضهر وعلى رأسهم الكبيرة أمي وأختي وحبيبتي اللي دائما رافعين راسنا بسبها، التاريخ المشرف أمي إلهام شاهين تستاهلي تكريمات الدنيا كلها يا ست الكل بحبك أوي أوي».

إلهام شاهين في ندوة تكريمها: محظوظة بعائلتي

وخلال ندوة تكريمها بدار الأوبرا المصرية مساء أمس الجمعة، بكت إلهام شاهين، وقالت إنها تسببت في كثير من المتاعب لأسرتها وصعوبات لا يقدر أحد على تحملها، بخلاف التهديدات التي كانت تتعرض لها، ولم تكن تخاف على نفسها أكثر من عائلتها.

وأكدت أنها محظوظة بأسرتها وأصحابها، وهم بمثابة أكبر ثروة قد حظيت بها في حياتها، وتأكيدها أنها لا تستطيع العيش بدون الفن وهو أكبر متعة بالنسبة لها.

وخلال الندوة، كشفت الإعلامية هالة سرحان، أن الفنانة إلهام شاهين كادت تخطف خلال تصوير مسلسل بطلوع الروح، في دولة لبنان، إلا أن الأخيرة قاطعتها وطلبت منها عدم الحديث بقولها: بلاش تفتحي الموضوع ده وتحكي، لترد عليها هالة سرحان، ضاحكة بقولها: خلاص نقول معجب عاوز يخطفك.

وأضافت إلهام شاهين، إن مسلسل بطلوع الروح كان من أصعب أعمالها الدرامية التي قدمتها في مسيرتها، وشاركها البطولة منة شلبي وأحمد صلاح السعدني ومحمد حاتم.