إصابة الفنانة إلهام شاهين بوعكة صحية: نزلة برد شديدة

كشف الفنان تامر عبد المنعم، مدير قصر السينما، عن تأجيل الصالون الثقافي الثاني، الذي كان مُقررًا إقامته اليوم الإثنين، بحضور الفنانة إلهام شاهين، وذلك بشكلٍ اضطراي، نظرًا لتعرضها لوعكة صحية شديدة.

تفاصيل إصابة الفنانة إلهام شاهين

ونشرت الصفحة الرسمية لقصر السينما، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «بسبب إصابتها بنزلة برد شديدة صباح اليوم إلغاء الصالون الثقافي الذي كان من المفترض أن يُقام الليلة بقصر السينما مع النجمة إلهام شاهين.. وسوف نوافيكم بموعد الصالون قريبًا ونتمنى للنجمة إلهام شاهين الشفاء العاجل».

إلهام شاهين تُقدم مسرحية «المومس الفاضلة»

وكانت الفنانة إلهام شاهين، أثارت جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك بعد إعلانها البدء في التحضيرات مسرحيتها الجديدة والتي تحمل اسم «المومس الفاضلة»، حيث تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بطلب إحاطة ضد المسرحية، زاعمًا أن اسمها يوحي بالإباحية.

وتحرص الفنانة إلهام شاهين، على اختيار القضايا الشائكة في أفلامها، كونها تحمل رسائل عدة للمُشاهدة، حيث قالت في تصريحات تليفزيونية سابقة: «أنا دايما بختار الخطوط الشائكة اللي يمكن يبقى فيه قلق منها، حتى الممثلات لو جايلهم النوعية دي ممكن يخافوا منها، وفيه موضوعات هي أصلا موضوعات شائكة مش بس الشخصية»، مشيرة إلى آخر أفلامها بعنوان «حظر تجول» الذي قدمته مع الفنانة أمينة خليل والمخرج أمير رمسيس، باعتباره يُناقش قضية زنا المحارم.