اعتماد تنسيق القبول في الثانوي الفني بأسيوط.. 220 درجة لـ«الفندقي»

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني بمختلف فروعه «زراعي - صناعي - تجاري - فندقي»، للعام الدراسي 2022 / 2023، لتصبح درجة القبول بالتعليم الفني الزراعي 150 درجة والتعليم الفني التجاري 220 درجة للفندقي، و200 درجة للتعليم الفني التجاري التجريبي نظام الخمس سنوات، وبالنسبة للتعليم الفني التجاري نظام الثلاث سنوات تتراوح الدرجات بين 150 إلى 180 درجة حد أدنى، حسب الأماكن المتاحة في المدارس بكل إدارة تعليمية، وذلك خلال لقائه مع محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، في مكتبه بديوان عام المحافظة.

درجات القبول في التعليم الفني

وأشار محافظ أسيوط إلى أن درجات القبول بالتعليم الفني الصناعي 200 درجة للحد الأدنى للقبول بمدرسة أسيوط الفنية بنات، وحسب الأعداد التي تحددها المدرسة وفق كثافتها، و185 درجة حد أدنى لباقي مدارس التعليم الفني الصناعي، حسب الأماكن المتاحة في المدارس بكل إدارة تعليمية، وبالنسبة لمدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية العسكرية يكون الحد الأدنى للقبول 175 درجة.

التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات

وقال محمد النمر، مدير التعليم الفني بأسيوط، إن التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات بجميع الإدارات التعليمية يتم القبول فيه حسب الآتي:

- إدارة أسيوط 170 درجة بنين و180 درجة بنات.

- إدارات ديروط والساحل والبداري وأبوتيج 180 درجة بنين و160 درجة بنات.

- إدارات القوصية ومنفلوط وأبنوب والفتح وصدفا والغنايم 180 درجة للبنين و150 درجة للبنات.

وأشار «النمر» إلى أنه بالنسبة للطلاب الذين سيتم تحويلهم للتعليم المهني طبقا للقرار الوزاري رقم 90 نسبة 2.5% كحد أدنى، ويحتمل زيادة هذه النسبة إلى 4%، توزع 2.5% للتعليم الفني الصناعي، و1.5% للتعليم الفني الزراعي، ويكون ذلك للطلاب الناجحين في الدور الثاني، والحاصلين على أقل مجموع درجات والأكبر سنا.

ولفت إلى أن تنسيق الثانوي الفني لطلبة مدينة أسيوط الجديدة، يكون بحد أدنى 140 درجة للبنين والبنات بمدرسة أسيوط الجديدة التجارية المشتركة، والحاصلين على الشهادة الإعدادية من مدارس مدينة أسيوط الجديدة فقط.