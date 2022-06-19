شروط تنسيق التمريض 2022 والأوراق المطلوبة

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية، عن أفضل بدائل الثانوية العامة، وعلى رأسها شروط تنسيق التمريض 2022، والأوراق والمستندات المطلوبة، خاصة بعد إعلان وزارة الصحة، تفاصيل تنسيق مدارس التمريض، إذ تحدد كل مديرية في كل محافظة، الحد الأدنى للقبول الطلاب.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن»، فيما يلي شروط تنسيق التمريض 2022، وشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض، وذلك في السطور التالية:

تنسيق التمريض 2022

ووضعت وزارة الصحة المصرية بعض شروط تنسيق التمريض 2022 الواجب توافرها لطلاب الشهادة الإعدادية، للتقديم والتي جاءت كالآتي:

- المتقدم للتنسيق التمريض 2022 يجب أن يكون مصري الجنسية.

- حصول الطالب على شهادة الإعدادية بمرحلة التعليم الأساسي.

- أن تكون تاريخ الشهادة هو نفس عام التقديم.

- دراسة اللغة الأجنبية الأولي أو الثانية هي اللغة الانجليزية.

- الطالب من أبناء المحافظة التي حصل منها على الشهادة، ويتم التنسيق والقبول لكل مركز على حدة.

- لا تقبل الطلاب من خارج المحافظة الا بعد استكمال الأعداد من الدور الأول والثاني من أبناء المحافظة.

- عمر الطالب في بداية العام الدراسي لا يقل عن 15 عامًا، ويجوز أن يقل العمر 6 أشهر، حسب احتياج كل مديرية تعليمية.

- ويتم مراعاة المجموع الأعلى للدرجات.

- يجب اجتياز الطالب اختبارات القدرات، وكشف الهيئة، والاختبار الشخصي والطبي، واجتياز قبول امتحان الإملاء باللغة العربية.

- في حالة قبول الطالب يجب الإقرار بالتفرغ للدراسة، ومصدق عليه من ولي الأمر.

- ألا تكون الطالبة متزوجة.

شروط إدارة التعليم الفني

وحتى يتم قبول الطالب في مدارس التمريض، وهي تشمل الاختبارات الآتية:

- اجتياز الاختبار الشخصي، والتي تشمل عدة مهارات قوة الملاحظة، اللباقة، سرعة الاستجابة، مهارات التواصل.

- الاختيار الطبي، من خلال المرور بعدة فحوصات كشف نظر، والباطنة، والمخدرات، والاختبار النفسي من قبل أخصائي أمراض نفسية.

- المرور باختبار اللغة العربية والحصول على درجة 7 من درجات.

- اجتياز اختبار اللغة الانجليزية والحصول على 7 إلى 10 درجات.

- المرور بكشف الهيئة للتأكد من خلو من العيوب الخلقية، وأن يكون سليم النطق، ووجود التناسق بين الطول والوزن، وأن يكون حسن المظهر.

الأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق التمريض 2022

ويحتاج الطالب إلي تقديم بعض المستندات المطلوبة للتقديم في تنسيق التمريض 2022 ، في السطور التالية:

- شهادة ميلاد أصلية للطالب و3 صور منها.

- أصل الشهادة الإعدادية و3 صورة منها.

- 6 طوابع مهن طبية.

- حافظة بلاستيكية.

- 5 دمغة بـ1 جنيه، 2 طابع مهن طبية.

- عدد 8 صور شخصية 4 في 6 بخلفية بيضاء

- صورة البطاقة الشخصية الخاصة بولي أمر الطلاب.

يشار إلى أن تنسيق التمريض 2021 أحد بدائل الثانوية العامة، العام الماضي، نحو 250 درجة في القاهرة، بينما في الجيزة كانت درجة التنسيق 220.