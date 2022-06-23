«وحدة الرصد والتحليل».. أمل المظلومين وعين النيابة على «السوشيال ميديا»

أنشأ المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي، وحمل القرار برقم 2376 لسنة 2019، وتتكون الإدارة من 3 وحدات، وهي: «التواصل مع وسائل الإعلام، والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي والرصد والتحليل».

ومن خلال هذا التقرير تتناول «الوطن» آليات «وحدة الرصد» التي تعتبر عين للقانون على مواقع التواصل، ما يتم تداوله من فيديوهات أو منشورات أو حتى شكاوى، وبعدها يتم الإلمام بجوانب الأمر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وتُعرض على النائب ويأمر بالتحقيق الفوري.

كما يتضمن قرار الإنشاء لوحدة الرصد والتحليل دورين محددين، ويكون الدور الأول: رصد كافة ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويتعلق بالنيابة العامة، والدور الثاني: رصد وتحليل التعليقات والآراء على الأخبار المنشورة المتعلقة بالنيابة العامة، وإبداء الرأي، فيما يستوجب إصدار بيانات أو إعلانات أو الرد عليه بتعليقات من قبل الإدارة.

وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» أبرز قضايا الرأي العام التي رصدتها "وحدة الرصد" بدأت بمواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تحقيقها قضائيًا انتهت بالردع، من الأحدث للأقدم:

واقعة سيدة المحكمة

وكانت الوحدة رصدت استجابة سريعة لما ينشر عبر صفحات الفيس بوك، بإدارة البيان بمكتب النائب العام، بعد تداول واسع لمقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي يوثق تعدي سيدة على ضابط بإحدى المحاكم، وعرضت الأمر على النائب العام، وأمر بالتحقيق، وبالتحقيقات تبين أنها عضو بالنيابة الإدارية، وأمرت النيابة العامة بالقبض عليها، لتوافر حالة التلبس، واستمعت النيابة العامة للضابط المجني عليه، ونسبت لها اتهامي التعدي على أحد رجال الضبط بالقوة، وأهانته بالقول، قبل أن تأمر بإخلاء سبيلها على ذمة الفضية بكفالة 2000 جنيه.

واقعة سيدة حلوان

كما رصدت الوحدة والتحليل، فيديو لرجل يتعدى على سيدة بالضرب في شرفة أحد المساكن، بعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيل إنها زوجته، ووقتها أمر النائب العام بمتابعة التحقيقات في الواقعة، وتمكنت الشرطة من تحديد شخص المعتدي وزوجته المجني عليها، وحينها شهدت الزوجة بتعدي زوجها عليها بالضرب والسب وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما، كما نفت قصده من قتلها، ووقتها أخلت النيابة سبيله، وذلك بضمان مالي.

واقعة طباخ دار الأيتام

كما رصدت الوحدة تداول شكاوى بمواقع التواصل الاجتماعي، من تحرش طباخ دار أيتام بمصر القديمة طفلتين يتيمتين، وكانت الوحدة حينها في هذه الواقعة بمثابة طوق النجاة لهم، وحققت النيابة في الواقعة، وسألت المجني عليهما ومشرفات الدار، وأمرت بضبط وإحضار المتهم، وصدر الأمر بحبسه، على ذمة القضية.

واقعة عروس الدقهلية

وأما في الدقهلية رصدت وحدة الرصد، تداول مواقع التواصل الاجتماعي واقعة وفاة عروس الدقهلية وادعاء قتلها على يد زوجها ووالدته، وكشفت تحقيقات النيابة العامة وناظرت الجثة بعد أمر النائب العام بالتحقيق، وسألت زوج المتوفاة وبعض ذويه المقيمين جواره، والذين رجحوا انتحار المتوفاة بقفزها من سطح عقار مسكنها، وأكد الزوج رؤيته المتوفاة خلال انتحارها وأنها كانت غاضبةً منه، وقالت إحدى قريباتها «إن المتوفاة أفصحت لها قبل ذلك عن رغبتها في الانتحار بسبب خلافات مع زوجها ووالدته».

واقعة شيري هانم وابنتها

ورصدت وحدة الرصد والتحليل، غضب رواد التواصل الاجتماعي من فيديوهات شيري هانم وابنتها زمردة، واتهامهما بالاعتداء على مبادئ أسرية في المجتمع مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما صورًا ومقاطع مصورة خادشه للحياء، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة واعتياد الثانية ممارسة الدعارة وتحريض الأولى لها، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما.

واقعة تحرش أحمد بسام زكى

وكما رصت وحدة الرصد بعد أن انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي جرائم التحرش، واتهامات لأشخاص بارتكاب جريمة التحرش، باتهام الطالب «أحمد بسام زكى» بالتحرش بالفتيات، وأصدرت النيابة بيانًا أكدت فيه أنها تابعت ما تداول بمواقع التواصل بشأن من يدعى "أحمد بسام ذكي" وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.

كما اتخذت الوحدة إجراءاتها وعرضت الأمر على النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتم حبس المتهم، وإحالته لمحكمة الجنايات، لاتهامه بهتك عرض 3 فتيات قاصرات، وتهديده.

التنمر على شخص من ذوي الإعاقة وترهيبه بكلب

رصدت وحدة الرصد، تداولا واسعًا لفيديو واقعة إذاعة مقطع مصور لشخص يرهب شخص ذوي الإعاقة بكلب يثيره عليه ويدفعه لعضه ساخرًا منه مستغلا ضعفه، وطالبوا بالتحقيق في الواقعة، وبالتحريات تم تحديد مرتكبي الواقعة، أحدهما عامل بالحانوت المصور به المقطع- الذي جرى على الفور ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة لاستجوابهم.

كانت هذه من أبرز الوقائع التي تم رصدها من خلال وحدة الرصد والمتابعة بمكتب النائب العام، لتؤكد أن الوحدة تمثل بحق صوت المواطن لإقامة العدل وتطبيق القانون.