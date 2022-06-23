مصدر بـ«التعليم»: كتابة «كود الطالب» في امتحانات الثانوية ليس إجباريا

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن «كود الطالب»، الموجود في ورقة الأسئلة «البابل شيت»، في امتحانات الثانوية العامة 2022، لا علاقة له بالتصحيح الإلكتروني، وحتى إذا لم يكتبه الطالب فلا يوجد مشكلة.

تسجيل «كود الطالب» ليس إجباريًا

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن «كود الطالب» يختلف تماما عن «كود كراسة الأسئلة»، لافتًا إلى أن كود الطالب ليس إجباريًا، لأنه الكود الذي كان مع الطالب في الامتحانات الإلكترونية في الصفين الأول والثاني الثانوي، ولكن بما أن الامتحان ورقي للثانوية العامة، فلا أهمية له.

كتابة «كود البابل شيت» الأهم

ولفت المصدر إلى أن الأهم هو كتابة كود ورقة الأسئلة، بورقة «البابل شيت»، بحيث يكون نموذج الإجابة عند التصحيح الإلكتروني مطابقًا لنموذج الأسئلة الذي تسلمه الطالب، لكن بإمكان جميع الطلاب تجاهل خانة «كود الطالب»، وسيتم إبلاغ رؤساء لجان الامتحانات بذلك، حتى لا يتعرض الطلاب والملاحظين للتشتت.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 في المواد الأساسية يوم الأحد القادم 26 يونيه وفقاً للجدول التالي:

يوم الأحد 26 يونيو: امتحان مادة اللغة العربية للشعبتين لمدة ثلاث ساعات.

- يوم الثلاثاء 28 يونيو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبتين.

- يوم الأحد 3 يوليو: امتحان مادة الكيمياء لشعبة علمي (علوم ورياضة)، وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 5 يوليو: امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

- يوم الخميس 7 يوليو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي للشعبتين.

الخميس 14 يوليو: امتحان مادة الفيزياء لشعبة علمي (علوم ورياضة)، امتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية.

- يوم الأحد 17 يوليو: امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة لشعبة علمي علوم، وامتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) علمي رياضة، وامتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 19 يوليو: امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 21 يوليو: امتحان مادة الأحياء شعبة علمي علوم، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) شعبة علمي رياضة وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.