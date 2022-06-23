مصير طالب الثانوية العامة الراسب في مادة غير مضافة للمجموع.. تعرف عليه

يتساءل الكثير من طلاب الثانوية العامة، عن مصير الطالب الذي رسب في أي مادة من المواد غير المضافة للمجموع بامتحانات الثانوية العامة 2022، التي عقدت فيها الامتحانات يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين وفقاً للجدول المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رسوب الطالب في المواد غير المضافة للمجموع.. دخول الدور التاني

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطالب الذي رسب في أي مادة من المواد غير المضافة للمجموع بامتحانات الثانوية العامة 2022، لن يتمكن من التقديم لتنسيق القبول بالجامعات في المرحلة الأولى ولو كان مجموعه يؤهله لكليات القمة، لأنه سيكون لزاما عليه دخول امتحانات الدور الثاني في هذه المادة أولا.

لا يحصل على شهادة النجاح إلا بعد نتيجة الدور الثاني

وقال المصدر، إن الطالب الراسب في مادة غير مضافة للمجموع بالثانوية العامة لا يحصل على شهادة النجاح التي يتقدم بها إلى مكتب التنسيق، قبل دخول امتحان الدور الثاني في المادة، ولكن هذا لا يعني أن الطالب يخسر الكلية التي كان مرشحا لها، فمثلا، لو كان مجموعه يؤهله لكلية الطب بالمرحلة الأولى، فهو يدخل الدور الثاني في المادة غير المضافة للمجموع ثم يتم ترشيحه لكلية الطب.

الأحد .. بدء امتحانات المواد الأساسية لامتحانات الثانوية العامة

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 في المواد الأساسية، يوم الأحد 26 يونيو الجاري، وفقاًَ للجدول المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعقد الامتحانات ورقياً بنظام البابل شيت.

حيث يؤدي نحو 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات في مادة اللغة العربية، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية مؤمنة ومراقبة وسط اجراءات احترازية ووقائية.