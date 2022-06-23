عمرة وزرع أشجار ومبرد مياه.. «صدقة على روح نيرة» بمبادرة من أصدقائها

زار اليوم مجموعة من طلاب جامعة المنصورة، قبر نيرة أشرف عبد القادر طالبة جامعة المنصورة التي لقيت مصرعها على يد زميل لها بقسم اللغات الشرقية شعبة العبري بكلية الآداب جامعة المنصورة، وذلك أمام بوابة توشكي بجامعة المنصورة.

وفد من إتحاد طلاب المنصورة بزيارة نيرة

وذهب أصدقا الطالبة ووفد من إتحاد طلاب جامعة المنصورة برئاسة محمد رئيس إتحاد طلاب جامعة المنصورة برفقة أفراد أسرتها إلى قبرها بنجع حماد التابع لمدينة المحلة بمحافظة الغربية، ووضع أصدقاؤها الورد والعطور على قبرها، ثم قام رئيس اتحاد طلاب جامعة المنصورة الطالب محمد أحمد بالدعاء لها بصوت مرتفع ليردد من خلفه الجميع الدعاء وكذلك والدتها التي انهارت بالبكاء تماما وهي تؤمن على الدعاء.

عمرة ومبرد مياه صدقة على روح الطالبة

وطلبت من أصدقائها عدم نسيانها والدعاء لها دائما، ليجيبها محمد أحمد رئيس إتحاد طلاب جامعة المنصورة أنه سيتم عمل مبرد مياه «كولدير» بموقع الحادث صدقة جارية لنيرة، وسيجري زراعة أشجار باسمها مع وعد الوالدة بعدم نسيان نيرة وعمل العديد من الصدقات الجارية، وأضاف رئيس اتحاد طلاب جامعة المنصورة لوالدة نيرة طالبة جامعة المنصورة أنه تم عمل عمرة لنيرة.

يذكر أن نيرة أشرف عبد القادر طالبة جامعة المنصورة لقيت مصرعها منذ 3 أيام داخل غرفة عمليات مستشفى المنصورة الدولى تأثرا بطعنات نافذة على يد زميلها بأداب المنصورة محمد عادل.