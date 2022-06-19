أسعار الحديد تواصل التراجع والطن ينخفض 30 دولارا

استمرت أسعار الحديد العالمية في موجة التراجع، التي بدأتها قبل شهرين تقريبا، على خلفية مخاوف الركود، وتباطؤ الطلب العالمي، وشهدت الأسعار تراجعات إضافية في تعاملات الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، إذ بلغ طن حديد التسليح ما بين 695: 710 دولار للطن، مقارنة مع ما بين 725: 740 دولارا للطن في الأسبوع الثاني من الشهر، وما بين 880: 900 دولار، في تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الماضي.

وكشفت بيانات أسواق الصلب العالمية، أن أسعار الخردة تراجعت إلى 363 دولارا للطن، مقارنة بـ413 دولارا هي سعر الطن في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، ومقابل 490 دولار للطن في الأسبوع الثاني من الشهر الماضي، ومقارنة بنحو 535 دولار للطن، بعدما تراجع بأكثر من 100 دولار في الطن الأسبوع الأول من شهر مايو، حيث هبطت الأسعار من مستويات قياسية بلغت 620 دولارا في منتصف أبريل، ونحو 653 دولار في تعاملات 22 أبريل، ثم 550 دولارا للطن في الأسبوع الأخير من أبريل.

تراجع خام الحديد

وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية فقد استمرت أسعار خام الحديد في التراجع لتسجل 121 دولار للطن، والتي بلغت 141 دولار للطن في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، هبوطا من 139 دولار للطن، بعدما شهدت تراجعا خلال الأسابيع الثلاثة بداية من منتصف أبريل، حيث سجلت 139 دولار للطن في أول مايو، مقارنة بـ146 دولار في الأسبوع الأخير من الشهر قبل الماضي، ونحو 150 دولارا في تعاملات 22 أبريل، وحوالي 154 دولار في تعاملات الأسبوع الثاني من أبريل.

فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب- البيليت- ما بين 545- 640 دولار للطن، مقارنة بما بين 585- 620 دولار للطن، مقابل ما بين 610- 660 دولار للطن لنفس الفترة من الشهر الماضي، وكانت أسعار البيليت تراوحت بين 680- 730 دولار للطن في الأسبوع الأول من الشهر الماضي.