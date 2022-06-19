أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19-6-2022 في مصر

تعتبر أسعار الحديد والأسمنت، اليوم، محل بحثٍ يومي من قِبل شريحة كبيرة من متابعي أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية، خصوصًا في ظل تحريك الأسعار العالمية، المرتبطة بالمواد الخام.

أسعار الحديد والأسمنت

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها، على مدار اليوم، أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد الموافق 19 يوينو في الأسواق المحلية المصرية، بناء على نشرة شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية لأسعار مواد البناء، والتي جاءت كالآتي:

سعر طن الحديد اليوم

ما زال سعر طن الحديد في السوق المصرية، مستقرًا منذ الأسبوع الماضي، بين 19 ألفًا - 19400 جنيه للطن الواحد، بناء على الشركة المنتجة، والمحافظة التي يتم البيع أو النقل اليها، وجاء سعر الحديد كالآتي:

- بلغ سعر طن الحديد في كل من شركات حديد «الكومي، والمعادي، والعشري، ومصر ستيل»، 19 ألف جنيه، في حين ارتفع سعر الطن بمقدار 100 جنيه فقط بكل من شركات «المركبي وسرحان وعطية»، ليبلغ سعر الطن 19100 جنيه، في حين بلغ سعره 19 ألفًا و200 جنيه للطن في شركة العتال، بينما بلغ سعر الطن 19270 جنيهًا لحديد المصريين، في حين بلغ سعر الطن 19400 في شركتي عز وبشاي.

أسعار الأسمنت اليوم

أما سعر طن الأسمنت اليوم الأحد الموافق 19 يونيو، في الأسواق المحلية المصرية، كالآتي:

- بلغ سعره في شركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» 1218 جنيهًا.

- بلغ سعره بشركة سيناء 1220 جنيهًا.

- بلغ سعره بشركة أسمنت وادي النيل بسعر 1260 جنيهًا.

- بلغ سعره بشركة العربية للأسمنت «المسلح» بسعر 1295 جنيهًا.

- بلغ سعره بشركة العربية «النصر» بسعر 1270 جنيهًا.

- بلغ سعره بشركة أسمنت حلوان سجل 1280 جنيهًا.

-بلغ سعره بشركة لافارج للأسمنت 1270 جنيهًا.

- بلغ سعره بشركة العريش للأسمنت 1250 جنيهًا.

- بلغ سعره بشركة السويدي 1310 جنيهات.