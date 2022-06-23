كيف يتصرف الآباء في حالة عدم الرضا عند الأطفال؟.. طبيب يوضح

قال الدكتور محمد رفعت طبيب الأطفال، إن زيادة تطلعات الأبناء وشعورهم الدائم بعدم الرضا عما يقدمه آباؤهم يرجع إلى ما يشاهدونه من واقع افتراضي، يعتقدون في صحته على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن هذا الأمر يشمل كل الطبقات الاجتماعية، ولا يقتصر على طبقة اجتماعية بعينها.

يزداد شعور عدم الرضا لدى الطفل كلما تقدم عمره

أضاف «رفعت» في حوار مع الإعلامية فاطمة مصطفى على راديو 9090، أن العديد من الأطفال في فترة المراهقة أو بمرحلة الشباب، مصابون بحالة من عدم الرضا والسعادة، لافتًا إلى انتشار هذه الحالة بين الأطفال بمختلف الأعمار، إلا أنها تزداد وضوحًا كلما تقدم عمر الطفل، موضحًا أن هناك أطفالا في أعمار بداية سن المدرسة، تظهر عليهم هذه الحالة.

ضرورة الانتباه لوجود مشكلة أول خطوة نحو الحل

لفت طبيب الأطفال إلى أن كثيرا من الأهالي لا يتعاملون بجدية مع حالة عدم الرضا التي تصيب الأطفال، اعتقادًا منهم أنها سمة من سمات شخصية طفلهم، أو أنها سمة من سمات أطفال هذا الجيل، مشيرًا إلى أن انتباه الأسرة بوجود المشكلة أمر هام جدًا لعلاجها.

محاولات مستمرة من الآباء لتحقيق متطلبات الأبناء

وأشار رفعت إلى عدد من الأخطاء التي يقع بها الآباء أثناء محاولتهم معالجة حالة عدم الرضا لدى أبنائهم، منها محاولاتهم المستمرة في تحقيق متطلبات الأبناء، رغبة منهم في تقليل حالة عدم الرضا لديهم، لافتًا إلى ضرورة بحث الآباء عن أسباب شعور الأبناء بهذه الحالة، بدلًا من الدخول بسباق لتحقيق رغباتهم.