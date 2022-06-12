تفاصيل مصرع زوجين سقطت بهما سيارة في ترعة.. العناية الإلهية أنقذت الأبناء

10 دقائق، أو ربع ساعة على الأكثر فصلت بين نزول الأطفال من السيارة لدى جدهم وبين سقوط الأب والأم في مياه ترعة «الإسماعيلية - السويس»، ليفارقا الحياة معا.

حادث أليم هز مدينة الإسماعيلية أمس السبت، وراح ضحيته شاب في بداية الأربعينيات من العمر وزوجته في منتصف الثلاثينيات، لتسود حالة من الحزن في قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد.

الأسرة: القدر أنقذ الأطفال

وقال مقربون من الأسرة، إن القدر أنقذ الأطفال بعد نزولهم من السيارة قبل وقوع الحادث بدقائق قليلة، ليفاجأوا بانتشار خبر الحادث ونقل الأب والأم إلى المستشفى.

وبحسب المصادر الطبية في مستشفى جامعة قناة السويس، فإن الأب والأم وصلا مصابين بكدمات في الصدر والوجه والرأس وتوقف في التنفس وتوقف عضلة القلب، مشيرة إلى أن رجال الإسعاف حاولو تقديم الإسعافات الأولية ووضع المصابين على جهاز التنفس والإنعاش الرئوي، إلا أنهما توفيا فور وصولهما المستشفى لصعوبة حالتهما.

مصادر: الأب مصاب بالسكر

وذكر مقربون من الأسرة نشروا صور الأب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه مصاب بمرض السكر، وأنه من المرجح تعرضه لغيبوبة خلال قيادته للسيارة ما تسبب في سقوطه في مياه الترعة.

وشكى العديد من أهالي قريتي سرابيوم وهويس سرابيوم من تكرار الحوادث على وصلة بو عرفية الواصلة بين قرى مركز الإسماعيلية ومركز فايد، وسقوط السيارات في الترعة.

تشييع الجثامين

وأمرت نيابة مركز الإسماعيلية، أمس، بدفن الجثمانين وتسليمهما إلى ذويهما لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، فيما نجح الأهالي في استخراج السيارة من المياه.

وشيع الآلاف من أهالي قرية سرابيوم ومركز فايد جثمان أحمد جابر مفتش بمنطقة بريد الإسماعيلية، وزوجته شيماء عبد الفتاح مدرسة بإحدى مدارس فايد بالإسماعيلية، وسط حالة كبيرة من الحزن.