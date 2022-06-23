حازم إمام: نتابع نبض الشارع.. وسنتعاقد مع مدير فني يحقق طموحات الجماهير

قال النائب حازم إمام، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، عضو اتحاد الكرة، إن الاتحاد حريص على متابعة نبض الشارع، مؤكدا أن الجميع يسعى لتحقيق شيء مختلف للكرة المصرية.

جاء ذلك على هامش اللقاء المفتوح الذي عقدته لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مع شباب محافظة الإسماعيلية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، على هامش الزيارة الميدانية التي تقوم بها لمحافظة الإسماعيلية.

اتحاد الكرة لديه خطة كاملة للتطوير

وأشار إلى أن اتحاد الكرة، لديه خطة كاملة لتطوير الكرة المصرية، وتسعى لإعادة تأسيسها من القاعدة، إذ ستشهد الفترة المقبلة، اهتمام كبير بالناشئين، لافتا إلى أنه سيجر التركيز على منتخب مصر مواليد 2005، لضمان وجود منتخب مصر في الأولمبياد بعد القادم.

وأوضح أن اتحاد الكرة، يسعى خلال الفترة المقبلة، للتعاقد مع مدير فني على أعلى مستوى، قادر على تحقيق تطلعات الجماهير المصرية، مشيرا إلى أن لجنة الشباب تعطي اهتمام خاص لحل مشكلات النادي الإسماعيلي، باعتباره يخرج منه مجموعة من أفضل اللاعبين في مصر.

نادي الإسماعيلي الاجتماعي

وشدد على أهمية تسليم النادي الاجتماعي للنادي الإسماعيلي، حتى يستفيد أعضاء النادي والمواطنين، ويستفيد النادي أيضا لأنه سيكون مصدر دخل مهم، مؤكدا أننا سنسعى للتوصل لحل لافتتاح ذلك الصرح المهم، ويتم عملية التسليم والاستلام بسرعة، لأنه سيفرق كثيرا مع نادي الإسماعيلي.