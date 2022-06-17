بريد الوطن .. من مواطن إلى المسئولين: حاسبوا اتحاد الكرة

هى ليست رسالة، ولكنها صرخة بصوت مسموع، صرخة من مواطن مصرى لا يرى فيما حدث ويحدث فى منظومة كرة القدم إلا مزيداً من إهدار المال العام فى مصر، من منظومة لم تحقق شيئاً لهذا الوطن، سوى ضياع الملايين من الجنيهات، فى وقت مطلوب من المواطن البسيط أن يتحمل فى ظل أزمة عالمية تضع العالم كله بين رحى الحرب والفقر الاقتصادى، نجد أن هناك من يسبحون «فوق الفتة» كما يقال، وفى حوار بين رئيس الاتحاد السابق أحمد مجاهد والرئيس الحالى جمال علام فى مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى، سمعنا العجب العجاب بأن هذا الاتحاد الحالى والسابق عليه مديونية بـ٦٠٠ مليون جنيه، من أين جاءت هذه المديونية؟ ومن يتحملها؟ ومن يحاسب على هذا السفه وضياع كل هذه الملايين فى منظومة فاشلة لم تحقق شيئاً للكرة المصرية؟ ولكنها حققت مجداً لأشخاص بأعينهم أصبحوا يُشار إليهم بالبنان، ليس لإنجاز حققوه، ولكن لتسليط الضوء عليهم، أعرف وأنا أظن أننى رجل درس الاقتصاد، أن هناك ما يسمى تعظيم الدخل لأى منظومة، حتى فى كرة القدم، إذا لم تحقق المكاسب المادية من الاستثمار فى الكرة فلا داعى للإنفاق غير المبرر، وكم تألمت عندما علمت أن مدرب المنتخب الوطنى المسكين لا يحصل إلا على ٧٥٣ ألف جنيه فى الشهر، بمبلغ يقل بكثير عن مدرب الأهلى والزمالك، والله صعب علىّ ونظرت لزوجتى بحزن شديد، مطالباً لها بوضع نصف ملعقة زيت على الفول لترشيد الإنفاق.

محمد الطربيلى

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