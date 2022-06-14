أمير طعيمة يطالب برحيل رئيس اتحاد الكرة: «سداسية غانا كانت في عهده»

طالب الشاعر أمير طعيمة، الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، بتقديم استقالتهم بعد النتائج المخيبة التي حققها المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها الهزيمة من إثيوبيا 2/0 في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، وكذلك الهزيمة أمام كوريا الجنوبية اليوم برباعية مقابل هدف.

أمير طعيمة: إيهاب جلال مظلوم

وكتب طعيمة، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك: «اتحاد الكرة من كام يوم فسخ تعاقد كيروش عشان الاتحاد مفهوش دولارات، اتحاد الكرة دلوقتي بيبحث عن مدير فني أجنبي، لو كان إيهاب جلال فاز على كوريا والسوشيال ميديا أشادت به كان هيكمل، الناس دي مش بتخطط الناس دي عايزة ترضي الجمهور عشان تفضل على كراسيها، أنا مع رحيل إيهاب جلال مش عشان النتائج لأنه فعلا مظلوم في الجزئية دي ولو الساحر مدحت مش هيلحق يعمل حاجة في كام يوم، وفي الظروف العبثية دي، أنا مع رحيله لأن تعيينه من البداية كان خطأ لعدم خبرته الكافية لتولي قيادة منتخب مصر».

رحيل جمال علام

وأضاف: «بس الأهم من ده رحيل جمال علام نفسه لكم الأخطاء المهولة في مدة قليلة، وكنت أتمنى استمرار حازم وبركات لأن مهم وجود لاعبين من النوع ده، وتخيل لو رئيس الاتحاد طاهر أبو زيد أو حسن شحاتة أو أي لاعب من الكبار، ملحوظة: جمال علام كان رئيس اتحاد الكرة أيام الـ 6- 1 بتاعة غانا».