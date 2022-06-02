تحذيرات عاجلة من «التعليم» بشأن التقديم للمدارس الرسمية المتميزة للغات

حددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، مجموعة من التعليمات المهمة بشأن التقديم للمدارس الرسمية المتميزة للغات، مشددة على قراءة هذه التعليمات قبل التسجيل، موضحة أن التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

وأضافت المديرية عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتقدم للتنسيق برياض الأطفال بمدارس اللغات بنوعيها التجريبي والمستقبل للطفل من عمر 4 سنوات في 2022/10/01 وحتى عمر 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما على أن يتم قبول الأطفال بالترتيب تنازليا من السن الأكبر للمتقدمين ووفق الكثافات المتاحة بالروضة مع إمكانية توزيع الأطفال المتقدمين فوق الكثافة المقررة لأقرب مدرسة لسكنهم في حالة تواجد أماكن شاغرة.

التسجيل متاح حتى نهاية شهر يونيو الجاري

ونوهت إلى أن التسجيل متاح حتى نهاية شهر يونيو الجاري، ولا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد، مشددة على التزام المدارس الرسمية المتميزة للغات بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول والتقديم لولي الأمر ببطاقة الرقم القومي لمحافظة القاهرة فقط محل الإقامة محافظة القاهرة.

التسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة

وأوضحت المديرية، أن التسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة صحيحة وإذا تم القبول على الموقع لا بد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة، مشددة على دفع قيمة استمارة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج وقدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.

وأشارت إلى أنه أي تزوير أو خطأ في البيانات يتحمل ولي الأمر المسؤولية القانونية ومتابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر فقط في المدة المحددة، ودفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة في مدة 15 يوما وإلا يعتبر القبول لاغٍ ويشطب اسم الطفل من الموقع.