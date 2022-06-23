التفاصيل الكاملة عن المسلسل التركي «ذات أخرى».. «توبا بويوكستون» بطلة 

أطلقت إحدى المنصات الإلكترونية اليوم التفاصيل والصور الأولى من المسلسل التركي «ذات أخرى» «Another Self»، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويحكي المسلسل عن المصاعب والتحديات التي يمكن أن يمر بها الإنسان في الحياة وإمكانية التغلب عليها من خلال تقبل الماضي الذي لا يمكن تغييره إلا بالمشاعر الإيجابية مثل العاطفة والبهجة والأمل.

نبذة عن مسلسل «ذات أخرى»

تحولت صداقة ثلاث فتيات، وهم «أدا (توبا بويوكستون)، وسيفجي (بونجوك يلماز)، وليلى (صدى باكان)، التي بدأت في الجامعة، وتعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية، إلى صداقة تمنحهم القوة حتى في أصعب الأوقات.

و«أدا» هي جراحة ناجحة، و«سيفجي» محامية طموحة، و«ليلى» ربة منزل تعيش حياة سعيدة مع زوجها وابنها، وعلى الرغم من أنها لم تعمل من قبل على عكس صديقتيها، إلا أنه يوجد رابط قوي بين الثلاث.

يتم تشخيص «سيفجي» بالسرطان و بدلا من اتباع نصيحة «أدا» في الحصول على العلاج في المستشفى، تتبع «سيفجي» طريقا مختلفا تماما وتطلب من «ليلى» اصطحابها إلى «أيفاليك» من أجل العثور على رجل غامض يدعى «زمان» (فرات تانيش)، وعندما تدرك «أدا» و «ليلى» أنه لا توجد طريقة لتغيير رأي «سيفجي»، تذهبان معها في هذه الرحلة على عكس إرادتهما.

الرحلة تغير حياتهن

ستغير هذه الرحلة حياتهن تمامًا ورحلة البحث هذه، التي بدأتها «سيفجي»، ستتسبب في أحداث غير متوقعة ليس في حياتها فقط، بل في حياة «أدا» و«ليلى» أيضًا.