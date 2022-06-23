عاجل.. حبس سائق قطار بضائع البحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت النيابة العامة في محافظة البحيرة، قبل قليل، بحبس سائق قطار البضائع الذي تعرض للانقلاب في مركز الدلنجات، في وقت سابق أمس الأربعاء، وتسبب في مصرع سيدة داخل منزلها، ونفوق عدد من رؤوس الماشية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بينما قررت إخلاء سبيل مساعد سائق القطار، من ديوان مركز الشرطة.

تضمن قرار النيابة، الذي صدر مساء اليوم الخميس، سحب عينات دم من سائق القطار «خالد أ. ع.»، ومساعده «محمد ع. ع.»، وإرساله إلى المعامل المختصة لإجراء تحليل مخدرات.

تحقيقات متواصلة لأكثر من 20 ساعة

وكشفت التحقيقات، التي استمرت لأكثر من 20 ساعة متواصلة، أن سرعة القطار أثناء تعرضه للانقلاب، أمام قرية «البستان»، التابعة لمركز الدلنجات في محافظة البحيرة، كانت تتجاوز 71 كيلومتراً في الساعة.

جاء ذلك عقب فحص الأجهزة الخاصة بالسرعة الموجودة في القطار، والتى تم فحصها بمعرفة مدير إدارة تحليل البيانات بالسكة الحديد، وذلك على عكس ما جاء بأقوال السائق، الذي قرر أنه كان يقود القطار بسرعة 30 كيلومتراً في الساعة وقت وقوع الحادث.

تشكيل لجنة هندسية لفحص القضبان

كما قررت جهات التحقيق تشكيل لجنة هندسية لفحص القضبان المتهالكة، التي تم رصدها أثناء معاينة النيابة العامة، والتحفظ على الهواتف المحمولة الخاصة بسائق القطار ومساعده، وإرسالها للجهات المعنية لفحصها.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة الدلنجات، في وقت سابق أمس الأربعاء، يفيد بانقلاب قطار بضائع مكون من 15 عربة، بدائرة المركز، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات في الحادث.